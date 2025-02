Thiago Motta tradito: l’olandese ha scelto l’Atletico o, per meglio dire, è l’Atletico che ha scelto lui. Colpo in cassa di Simeone. Ennesima delusione per la Juventus

Thiago Motta tradito da uno dei suoi pupilli. Potrebbe essere realmente così. Certo, ancora non è detta l’ultima parola, mancano ancora diversi mesi alla fine della stagione e tutto potrebbe cambiare. Ma è altrettanto vero che il tecnico della Juventus, dal Bologna, sua ex squadra con la quale lo scorso anno ha fatto una stagione straordinaria, non è riuscito a portare nessuno.

Né Zirkzee, ad esempio, che se n’è andato in Premier League al Manchester United – e forse si sarà pentito – né Calafiori, che invece ha scelto l’Arsenal. Ovvio che poi i soldi in entrambe le operazioni hanno fatto la differenza ma nessuno si è impuntato come ha fatto Koopmeiners ad esempio che con l’Atalanta ha rotto aspettando solo l’offerta dei bianconeri. In quel Bologna, comunque, ci sono altri giocatori che sono stati accostati alla Juventus. Da Ferguson a Beukema, ed è proprio quest’ultimo che potrebbe decidere di “tradire” il suo ex allenatore.

Beukema in Spagna: lo vuole l’Atletico

Secondo le informazioni che sono state riportate da El Gol Digital, infatti, il difensore olandese sarebbe finito nel radar dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone, pronto a versare gli oltre 20 milioni di euro che il Bologna chiederebbe per il difensore olandese. Lui una decisione non l’ha presa, ma è evidente e su questo diciamo che di discussioni non ce ne possono essere, che sarebbe sicuramente tentato da un’esperienza in Spagna dentro una squadra che sta lottando per il campionato insieme a Real e Barcellona.

Si attende una mossa, una prima mossa ufficiale nelle prossime settimane da parte dei Colchoneros che hanno deciso di prendere un altro difensore dalla Serie A come successo già negli anni scorsi. Pensiamo a Molina dell’Udinese in questo caso, ma non è l’unico affare che i madrileni hanno chiuso con il nostro campionato, c’è anche De Paul in una zona diversa di campo. E chissà, adesso potrebbe essere il turno di Beukema.