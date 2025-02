Calciomercato Roma, rilancio e addio: Ghisolfi a mani vuote

Rilancio e addio Roma, Ghisolfi resta a mani vuote: le ultime di calciomercato sull’addio già annunciato in quel di Trigoria.

La Roma si prepara ad affrontare il Monza questa sera allo Stadio Olimpico, in una partita cruciale per la corrente ventiseiesima giornata di Serie A. Dopo l’emozionante vittoria per 3-2 contro il Porto nei playoff di Europa League, i giallorossi cercano di consolidare il loro slancio positivo anche in campionato.

Nella sfida europea, la squadra di Claudio Ranieri ha mostrato grande carattere, ribaltando lo svantaggio iniziale grazie a una doppietta di Paulo Dybala e a un gol di Niccolò Pisilli. Questa vittoria ha permesso alla Roma di avanzare agli ottavi di finale, mantenendo vive le speranze di successo continentale. In campionato, intanto, ha negli ultimi mesi palesato un’inversione di tendenza importante quanto evidente rispetto a quanto fatto con Juric, ma per ora non ancora del tutto in grado di portare la squadra di Ranieri presso le ambite zone europee.

Addio alla Roma Primavera, il retroscena su Renato Marin prima della firma col PSG

La partita di stasera contro il Monza rappresenta un’opportunità fondamentale per avvicinarsi alle zone più nobili del campionato, in un turno che ha visto diverse potenziali competitors perdere terreno. Parallelamente, la dirigenza romanista è già al lavoro per pianificare la prossima stagione.

Questo, non solo con la ricerca di un nuovo allenatore, ma anche con un massiccio insieme di scelte volte a plasmare la rosa, con cessioni e acquisti ben mirati in estate, da integrare anche con la conferma dei giocatori considerati importanti in ottica presente e futura per il progetto. In tale ottica, va sicuramente letto il rinnovo di Pisilli, annunciato nella serata di ieri e al quale potrebbe presto far seguito quello di Leandro Paredes.

Tuttavia, non sono mancate notizie più infelici in quel di Trigoria, soprattutto in ottica Primavera, dove diversi giocatori paiono ormai destinati a lasciare il club a fine stagione a parametro zero. Tra questi, oltre a Levak, anche il portiere Renato Marin, promesso sposo del PSG e rappresentante uno dei profili più interessanti in questo reparto. Nello specifico, come riferisce la giornalista e direttrice di Calciomercato.it, Eleonora Trotta, spunano retroscena non trascurabili su tale scenario.

Stando a quanto si legge, infatti, Marin firmerà un contratto da circa 400mila euro a stagione, cifra ben distante da quella proposta della Roma. Dopo un iniziale rilancio dei giallorossi, a Trigoria hanno deciso di non fare nuove proposte, una volta aver capito che, nonostante i tentativi di pareggiare l’offerta francese, Rafa Marin avesse già deciso di approdare al PSG.