Calciomercato Roma, spunta il ritorno di fiamma per Dybala. Rivoluzione necessaria per la firma. Gli ultimi aggiornamenti.

La Roma sta vivendo un periodo di rinnovato entusiasmo, grazie a una serie di risultati positivi che hanno rilanciato le ambizioni della squadra sia in campionato che in Europa. Dopo un avvio di stagione altalenante, i giallorossi hanno trovato continuità nelle prestazioni, culminando nella recente vittoria per 3-2 contro il Porto, che ha garantito l’accesso agli ottavi di finale di Europa League.

In Serie A, la Roma si prepara ad affrontare il Monza domani, 24 febbraio 2025, in una partita cruciale per consolidare la propria posizione in classifica. I giallorossi sono chiamati a ottenere un risultato positivo per mantenere il passo e continuare la rincorsa alle posizioni fino a qualche tempo fa solamente in modo lontano auspicabili, approfittando anche dei diversi passi falsi di diverse competitors nel corso di questo turno di campionato.

Successivamente, il calendario prevede sfide impegnative, tra cui gli incontri con Como il 2 marzo e con l’Athletic Bilbao il 6 marzo in Europa League.

Dybala-Siviglia, una rivoluzione per riscrivere la storia: Roma ‘avvisata’

Un protagonista indiscusso di questo periodo è Paulo Dybala. L’attaccante argentino ha brillato nella sfida contro il Porto, realizzando una doppietta decisiva che ha trascinato la squadra alla vittoria. Le sue giocate di classe e la ritrovata condizione fisica stanno facendo la differenza, confermando il suo ruolo centrale nel progetto tecnico della Roma.

Tuttavia, le recenti prestazioni di Dybala non sono passate inosservate sul mercato internazionale. Il Siviglia ha manifestato interesse per l’argentino, suscitando entusiasmo tra i tifosi andalusi per la sua qualità e il suo stile di gioco. Nonostante ciò, l’operazione appare complessa, considerando che il contratto di Dybala con la Roma scade nell’estate del 2026.

Per il Siviglia, l’acquisto dell’attaccante sarebbe possibile solo attraverso negoziazioni per un prezzo più basso e significativi cambiamenti nella struttura del club, inclusa la posizione del direttore sportivo, come si legge su El Gol Digital. Un altro aspetto cruciale riguarda, infatti, la struttura dirigenziale del Siviglia. Il direttore sportivo Víctor Orta non ha pienamente convinto, e si vocifera che Mateu Alemany potrebbe subentrare nel ruolo, facilitando potenzialmente l’arrivo di Dybala.

Inoltre, la situazione finanziaria del club, con un tetto salariale al limite, richiede attenzione. Un cambiamento nella presidenza potrebbe influire positivamente sulle operazioni di mercato. In questo contesto, la Roma è determinata a mantenere Dybala come pilastro della squadra, mentre il giocatore sembra concentrato sul contribuire ai successi giallorossi, sia in ambito nazionale che europeo, con le ipotesi andaluse relegabili, per ora, ad un sogno di mercato per i tifosi spagnoli, di cui tenere conto in vista delle possibili evoluzioni estive.