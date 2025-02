Dall’Inter alla Juve: firma gratis e gran ritorno

Firma gratis e gran ritorno, le ultime di calciomercato coinvolgono direttamente due big come Juventus e Inter. La chiudono così, ecco cosa sta succedendo.

La Serie A si avvicina alla fase cruciale, con l’Inter che ha recentemente superato il Napoli in vetta alla classifica, totalizzando 57 punti contro i 56 dei partenopei, caduti ieri pomeriggio a Como. L’Atalanta segue a ruota con 54 punti, mentre la Juventus, con 49 punti, occupa il quarto posto, consolidato grazie alla recente vittoria per 1-0 sul Cagliari. L’attenzione è ora rivolta al prossimo scontro diretto tra Napoli e Inter, una partita che potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa allo scudetto.

La Juventus, intanto, nonostante le difficoltà incontrate in questa stagione, ha mostrato segnali di ripresa. Dopo l’eliminazione europea per mano del PSV, i bianconeri hanno ottenuto un’importante vittoria con il Cagliari, decisa da un gol di Dusan Vlahovic al dodicesimo minuto. Dopo i grandi dispendi di Giuntoli tra l’estate e il mercato invernale, l’obiettivo bianconero resta, infatti, quello di approdare alla prossima Champions League, dai cui introiti potrebbero arrivare aiuti di non poco conto per plasmare una squadra più che perfettibile.

Big di Europa su Kimmich a costo zero, Juve e Inter avvisate: spunta anche il Barcellona di Flick

Su tale fronte, emergono voci riguardanti Joshua Kimmich, il versatile centrocampista del Bayern Monaco in scadenza di contratto a giugno 2025. Il Liverpool sembra intenzionato a ingaggiarlo a parametro zero, ma la concorrenza è agguerrita, con club come Manchester City, Real Madrid e Paris Saint-Germain interessati al giocatore. Anche l’Inter, come riferitovi negli scorsi giorni, potrebbe inserirsi nella corsa per assicurarsi le prestazioni di Kimmich, sfruttando l’abilità del direttore sportivo Beppe Marotta nel concludere affari a costo zero.

Nel frattempo, dalla Spagna, arrivano notizie non proprio incoraggianti per i nerazzurri, coinvolgenti anche la stessa Juventus. Stando a quanto si legge su El Nacional, infatti, il Barcellona sta pianificando la prossima stagione sotto la guida di Hansi Flick, che considera Kimmich una priorità per rafforzare sia il centrocampo che il ruolo di terzino destro.

Il contratto del numero 6 bavarese scade a giugno 2025, e finora non è stato rinnovato, attirando l’interesse di diversi top club europei. Il direttore sportivo del Barca, Deco, ha già avviato contatti con l’entourage del giocatore per sondare la sua disponibilità a trasferirsi in Catalogna. La possibilità di riunirsi con Flick, che ha già allenato Kimmich al Bayern, potrebbe essere un fattore decisivo. L’operazione resta, anche per i catalani, complessa, proprio alla luce dei grandi interessi di cui detto, con la Juventus aggiunta alle nobili pretendenti quali Manchester City e Real Madrid.