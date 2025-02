Formazioni ufficiali Roma-Monza: Ranieri ribalta l’attacco

Comunicate ufficialmente le formazioni ufficiali della sfida tra la Roma di Claudio Ranieri e il Monza di mister Nesta

Se fino ad una manciata di settimane fa la sensazione era che la Roma dovesse semplicemente mettersi l’anima in pace e attendere a denti stretti lo svolgersi di una delle stagioni più negative della sua storia, attualmente pare che persino per quanto concerne la classifica del campionato i giallorossi di Ranieri possano ancora sperare nell’acciuffare delle posizioni di utili alla qualificazione in una competizione europea.

I capitolini difatti, oltre a poter contare sul percorso in Europa League, sono attualmente a cinque punti dalla Fiorentina di mister Palladino e nel match casalingo di stasera con il Monza avranno la possibilità di accorciare il distacco a soli due punti.

Per Sir Claudio la sfida più ostica di questa seconda parte di stagione non è tanto relativa al piano tattico o a quello mentale, ma piuttosto alla gestione del materiale a disposizione, che dovrà essere magistralmente centellinato al fine di dare il massimo sia in Coppa che in campionato. Ecco dunque, dopo una serie indefinita di speculazioni e ipotesi, la formazione che il tecnico originario di Testaccio andrà a schierare contro il Monza di Nesta.

Ranieri lascia la Joya in panchina: fiducia ai baby Dybala

Se sul piano dei risultati e dei punti accumulati la stagione in corso non può certamente apparire soddisfacente per il popolo giallorosso, vi è tuttavia da operare un’attenta disamina delle perle emerse nel corso dell’anno dalla rosa giallorossa.

In tal senso appare impossibile non citare il roccioso e preziosissimo Manu Koné, la luccicante conferma delle qualità di Angelino, la versatilià di Alexis Saelemaekers – capace di adattarsi con qualità e spirito di sacrificio in ogni zona del campo -, le incoraggianti prestazioni di Gourna-Douath e Salah-Eddine o, ancora, l’attesa consacrazione di Mats Hummels nel campionato italiano.

Contro il Monza, a più di dieci giorni dal confronto con l’Athelic Bilbao, Sir Claudio ha optato per non schierare in campo proprio le due piacevoli sorprese del mercato invernale (Gourna-Douath e Salah-Eddine), i quali lasceranno il posto a Nicolò Pisilli e Angelino. Completano il centrocampo Bryan Cristante e Alexis Saelemaekers.

La linea difensiva vede riconfermarsi Celik come braccetto di destra (pareri contrastanti hanno accolto questa scelta), Hummels di ritorno al centro della difesa e Ndicka come solido e affidabile braccetto di sinistra. Davanti ecco un trio piuttosto esotico, con i due mancini ‘vice Dybala’ (Baldanzi e Soulé) a sostenere da dietro Eldor Shomurodov, il quale ha dovuto sopperire all’infortunio di Artem Dovbyk.

La formazione ufficiale

AS ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Pisilli, Angeliño; Dybala, Shomurodov