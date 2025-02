“Frizioni con Ranieri”: annuncio ufficiale e niente Roma

“Frizioni con Ranieri”: annuncio ufficiale del grande ex e niente Roma. Le parole non lasciano spazio a interpretazioni e commenti. Cosa è successo

Un profilo che Roma la conosce bene. Che conosce Claudio Ranieri. Di lui, l’attuale tecnico giallorosso, nel momento del suo esonero 14 anni fa nel 2011 disse che era l’unico della squadra che lo avrebbe potuto guardare negli occhi. “C’erano state frizioni interne e io mi ero permesso di dirgli in faccia quello che tanti pensavano. E lui ha apprezzato perché era per il bene di tutti. Non erano cose sul piano tecnico, ma aspetti legati alla gestione di un gruppo che pochi mesi prima aveva sfiorato lo scudetto”.

La rivelazione è di Nicolas Burdisso, dirigente, accostato con molta insistenza anche alla Roma nel corso degli ultimi mesi. Ha parlato a Il Messaggero il difensore che ha vestito la maglia giallorossa dal 2009 al 2014. E, quando ha iniziato a lavorare come direttore sportivo con il Boca, ha portato Daniele De Rossi in Argentina. Ed è per questo, forse, che il suo profilo, soprattutto con DDR in panchina, è spuntato fuori diverse volte.

Le rivelazioni di Burdisso: ecco cosa ha detto

Ma prima o poi i due lavoreranno insieme: “Sì, e sono sicuro che prima o poi succederà perché ci fidiamo l’uno dell’altro. E poi la nostra amicizia aiuta”. Poi, Burdisso, ha anche voluto sottolineare una cosa, smentendo praticamente tutte le voci che lo volevano in un certo senso vicino al club capitolino: “L’estate scorsa, però – ha aggiunto – la Roma non mi aveva contattato. Altre squadre sì“. Insomma, non c’è stato nulla.

Infine a specifica domanda con quale squadra rivale (River, Milan, Lazio, Sampo e Juve), da dirigente, vorrebbe lavorare risponde così: “In alcune non andrei, ma lascio a lei indovinare quali, in altre direi ok, forse perché non sono troppo identificato con le rivali”.