La Juve non cambia idea: prezzo stracciato e addio Vlahovic

La Juve non cambia idea: nemmeno la rete di ieri sera stravolge i piani di Giuntoli. Vlahovic è sempre più lontano e il prezzo è stracciato

Sì, è vero, ieri sera Dusan Vlahovic ha segnato contro il Cagliari dimostrando di essere, mentalmente, dentro al progetto della Juventus, ma alla fine della stagione le strade tra il centravanti e i bianconeri si divideranno. Lo sanno anche i muri. E anche i muri sanno il motivo.

Quello principale è relativo ovviamente al contratto di 12milioni di euro all’anno che la Juve non vuole pagare e lui non vuole spalmare negli anni. E poi c’è anche la sensazione che con Thiago Motta non sia scattato il giusto feeling. Messo in chiaro questo, è evidente che tutto lascia presagire ad un addio con i bianconeri che hanno fissato il prezzo e che, addirittura, secondo le informazioni che sono state riportate da todofichajes.net, lo avrebbero già offerto ad una squadra.

Calciomercato Juventus, Vlahovic al Barcellona

A gennaio, si legge sul sito citato prima, la Juve lo ha proposto al Barcellona. Ma da quelle parti, per il momento, non hanno bisogno di un attaccante visto che c’è Lewandowski. Le cose però potrebbero cambiare in estate e quindi i catalani non hanno del tutto lasciato andare l’opzione, anzi, viene sottolineato che in questo momento ci sono moltissime possibilità che Vlahovic vada in Spagna piuttosto che in Premier League.

Sì, anche perché in Inghilterra il giocatore ha diverse squadre estimatrici: dall’Arsenal, ad esempio, per la quale il serbo è un vecchio pallino, al Chelsea di Enzo Maresca che per via dei suoi trascorsi in bianconero potrebbe anche avere una corsia preferenziale. Chissà se effettivamente alla fine sarà così, di certo Dusan e la Juve si lasceranno senza nemmeno grossi rimpianti. E il Barcellona è la destinazione più probabile.