L’erede di Hummels ha già un volto: l’ha scelto Ghisolfi

La Roma sta cercando un erede di Hummels, che alla fine del campionato dovrebbe salutare la Capitale: Ghisolfi ha già scelto un nome importante

I giallorossi lavorano con il settore scouting per assicurarsi un nome di qualità e di prospettiva. Al posto del centrale tedesco arriverà con ogni probabilità un profilo più giovane e di certo più veloce, sulla falsariga di quanto si voleva fare con Danso la scorsa estate.

La Roma deve pensare al presente di questa stagione, ma anche al futuro che verrà, provando a programmare al meglio il prossimo anno. I giallorossi devono ancora definire il nuovo allenatore, visto che Claudio Ranieri chiuderà la sua avventura a maggio e si sposterà dietro la scrivania, in qualità di dirigente. In base a quello che sarà il nome scelto per prendere le redini di Trigoria si potrà stilare un piano di mercato. Ghisolfi nel frattempo sta tenendo sott’occhio alcuni profili, di cui si conosce già la necessità in rosa, veste le carenze attuali.

A prescindere dal modulo scelto dalla nuova guida tecnica, ad esempio, un difensore centrale è obbligatorio per giugno. Il destino di Mats Hummels è già segnato e le ultime esclusioni non hanno fatto altro che confermare le indiscrezioni che già circolavano da tempo. Il tedesco al termine del campionato non rinnoverà il proprio contratto e andrà in scadenza, tornando probabilmente in Germania per smettere.

La Roma monitora Enzo Boyomo dell’Osasuna: può essere lui il sostituto di Hummels

Alla Roma piace un difensore centrale che si sta mettendo in mostra nella Liga spagnola e che ha già un discreto seguito in giro per l’Europa. Come caratteristiche ricorda il Danso che Daniele De Rossi voleva portare nella Capitale la scorsa estate e che per colpa dei problemi nelle visite mediche, la Roma non è riuscita a tesserare. Stiamo parlando di Enzo Boyomo, difensore camerunese di 23 anni (classe 2001) che milita nell’Osasuna. Sono 24 le sue presenze in questo campionato con 2 gol all’attivo, più altre tre gare in Coppa del Re, per un totale di 27.

Possiede anche il passaporto francese e solo lo scorso anno ha deciso di sposare la nazionale del Camerun. Cresciuto calcisticamente in Inghilterra, con la maglia del Blackburn, ha giocato in Spagna anche con l’Albacete e con il Valladolid. Su di lui ci sono diversi club inglesi che stanno spingendo per portarlo in Premier, ma la Roma lo segue da diversi mesi ed era stato proposto anche per il mercato di gennaio. Le condizioni economiche (richiesta di 20 milioni) lo rendono fattibile però solo in estate e chissà che non possa essere lui il sostituto di Hummels. Può giocare sia in una difesa a 4 che a 3, di piede destro, è piuttosto rapido ed ha una buona fisicità (184 cm). Vedremo se Ghisolfi riuscirà a battere la folta concorrenza.