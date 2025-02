Lookman in bianconero con Tonali: bomba da 85 milioni

Lookman in bianconero con Tonali. Tra la Champions League ed i campionati nazionali c’è sempre nel mezzo il mercato pronto a sferrare concrete ipotesi.

Che l’Atalanta di Gian Piero Gasperini sia ormai una grande a tutti gli effetti lo si è compreso ancor più concretamente dopo la disfatta delle formazioni italiane ai play-off di Champions League.

Infatti più che le dolorose, ed avvilenti, sconfitte di Milan e Juventus che hanno comportato, come naturale conseguenza, l’eliminazione dalla competizione più prestigiosa e ricca, è stata proprio la sconfitta, e l’eliminazione della formazione bergamasca patita contro il Bruges, a colpire di più. Non solo, ma anche, per le polemiche che si sono scatenate all’interno dello spogliatoio orobico. Il rigore calciato, e sbagliato, da Ademola Lookman, il nodo della scottante polemica questione. “Lookman non doveva calciare il rigore, è uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto“.

Questo lo schietto, e durissimo, pensiero di Gian Piero Gasperini.

Lookman in bianconero con Tonali. Ma non sarà alla Juventus

Gian Piero Gasperini non ha provato nemmeno ad edulcorare il suo pensiero nei confronti del suo giocatore Ademola Lookman.

Le sue parole, però, potrebbero avere serie conseguenze. E teamtalk.com le preannuncia. Il Newcastle potrebbe infatti affondare il colpo la prossima estate e portare l’attaccante dell’Atalanta in Premier League. La concorrenza non manca né in Premier League, anche il Manchester United è sul 27enne esterno nerazzurro, né in Serie A dove sia la Juventus che l’Inter seguono con attenzione le vicende riguardanti il giocatore inglese. Il Newcastle ha, però, un asso nella manica chiamato Bruno Guimaraes. La cessione del 27enne centrocampista brasiliano assicurerebbe al club bianconero la bella cifra di 85 milioni di euro. Per il suo esterno l’Atalanta ne chiede ‘soltanto’ 65. Ademola Lookman in bianconero con Sandro Tonali è il sogno, nemmeno tanto segreto, di Cristiano Giuntoli per la sua Juventus.

Per entrambi, però, il bianconero indossato sarà soltanto quello del Newcastle.