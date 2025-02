Roma, UFFICIALE: De Zerbi annuncia l’addio al Marsiglia

La Roma potrebbe avere una nuova chance per la panchina del prossimo anno: l’annuncio di De Zerbi ha lasciato tutti di stucco in Francia

I giallorossi sono interessati ad un profilo in grado di accendere la piazza. Quanto accaduto dopo l’ultima partita dell’Olympique Marsiglia è stato il sintomo di una situazione che sta per esplodere o che probabilmente è già deflagrata e che non può essere ricomposta.

La Roma deve trovare una nuova guida tecnica, un nuovo guru in panchina, qualcuno in grado non solo di insegnare calcio ma anche di riaccendere l’entusiasmo a Trigoria. Ranieri è stato bravissimo nella cura del malato, nel tornare a fare le cose più semplici, quelle che hanno permesso ai giallorossi di rifarsi sotto in classifica, di essere di nuovo competitivi anche in Europa. Al termine di questa stagione, però, servirà un ulteriore passo in avanti, uno step evolutivo sotto ogni punto di vista.

Sir Claudio ha già detto di voler sedere dietro la scrivania, di studiare come dirigente e di consigliare Ghisolfi in tutte le sue mosse. Andrà ad occupare un vuoto di sistema che nell’era Friedkin manca da sempre. Il suo posto in panchina dovrà essere preso da un nome di livello, qualcuno che possa sopportare anche le pressioni di una piazza importante come Roma. Sembra proprio che ci sia un profilo che può diventare libero un pizzico a sorpresa, visto che era legato da un contratto ancora lungo con il suo attuale club.

La Roma sogna De Zerbi in panchina: lo sfogo dopo la sconfitta con l’Auxerre apre nuovi scenari

Roberto De Zerbi ha un contratto in scadenza con l’Olympique Marsiglia nel 2027, ma la sua avventura in Francia potrebbe essere già arrivata al capolinea. Sentendolo parlare dopo la pesante sconfitta per 0-3 incassata contro l’Auxerre, verrebbero pochi dubbi a riguardo. L’ex allenatore del Brighton si è scagliato contro l’arbitro: “Sono italiano e dopo l’Olympique de Marseille non allenerò più in Francia. Se i francesi saranno soddisfatti di questo arbitraggio, tanto meglio per loro, ma oggi è stato uno scandalo”.

Poi ha addirittura aggiunto: “Penso che tutta la Francia abbia visto questa direzione vergognosa. In quarant’anni non ho mai visto nulla di simile, è inaccettabile”. In molti hanno visto in questo sfogo di De Zerbi anche una parziale possibilità di addio già a fine stagione, soprattutto se dovessero esserci della chance in Italia, con club blasonati. Su di lui ci sono da tempo sia il Milan, che dovrà sostituire Conceiçao, che la Roma, che sognerebbe di aprire un ciclo con l’ex Sassuolo, che fu vicino alla Capitale già prima dell’arrivo di Paulo Fonseca. Vedremo se proprio Ranieri riuscirà a convincerlo della bontà del progetto giallorosso.