Addio Kenan Yildiz: l’ex Juventus paga 80 milioni cash

Ecco le ultime sulle chiacchierate voci che vedono Kenan Yildiz pronto a svuotare il suo attuale armadietto alla Continassa

Era ormai ben più di un anno fa quando uno dei talenti più luccicanti del decennio nostrano fece il suo esordio con la maglia della Juventus e, da allora, tante cose sono cambiate. Quello che appariva come un promettente talento di origine turca nato nel 2005 è divenuto il numero 10 della nuova Juventus di Motta e Giuntoli, ha deliziato mezza Europa calcistica una giocata alla volta ma, ora, tutto potrebbe nuovamente cambiare a causa di una piega inaspettata.

Le sue giocate hanno illuminato la Juventus nei periodi più controversi di una stagione certamente non lineare, ma ora che i bianconeri sembrerebbero aver finalmente conquistato una propria dimensione, Yildiz sembrerebbe essere uscito momentaneamente dai radar di Motta, il quale lo ha più volte relegato alla panchina, anche durante partite delicate e importanti.

Una lieve distorsione delle gerarchie che parrebbe aver pesato sulla condizioni mentale del fantasista ex Bayern, il quale, ad esempio, ha manifestato scarsa lucidità in fase realizzativa contro il Cagliari (Motta lo aveva schierato titolare insieme a Vlahovic, il quale, al contrario di Yildiz, ha punito sottoporta). In questo momento, difatti, le voci sul possibile addio estivo di Yildiz sono piuttosto rumorose e, di recente, sono emerse delle indiscrezioni piuttosto impattanti sui possibili pronostici.

Il Chelsea punta su Yildiz: il prezzo è fissato a 80 milioni

Nonostante qualcuno potrebbe dare per scontato che il contratto fino al 2029 abbia blindato Renan Yildiz all’interno del centro sportivo della Vecchia Signora, per Giuntoli e colleghi il turco potrebbe significare un affare non da poco, viste le quotazioni schizzate alle stelle nell’ultimo anno.

Si tratterebbe di una plusvalenza semplicemente impressionante e, di conseguenza, occorre valutare con cura se per Thiago Motta si tratti di una pedina indispensabile o meno (per capirci, trattenere 80 milioni di euro per utilizzare un calciatore da titolare solo contro il Cagliari potrebbe apparire come uno spreco non da poco).

In tal senso potrebbe intervenire a gamba tesa il Chelsea di Enzo Maresca (ex Juve), il quale ha inserito il turco tra i possibili obiettivi dell’estate. Yildiz andrebbe a suggellare un mercato che, secondo i rumors riportati da sport.fr, sembrerebbe mirato a circondare il fenomeno Cole Palmer di calciatori all’altezza, che possano garantire ai Blues il ritorno nelle zone più alte della classifica.