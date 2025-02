Addio Vlahovic: nuovo bomber rossonero

In casa Juve, dopo la vittoria di Cagliari, bisogna segnalare delle grosse novità proprio su Dusan Vlahovic.

Dopo aver salutato la Champions League per colpa del PSV Eindhoven, la Juventus ha comunque risposto presente in campionato. Domenica scorsa, infatti, la ‘Vecchia Signora’ ha sconfitto domenica sera il Cagliari di Davide Nicola.

Il gol decisivo è stato realizzato da Dusan Vlahovic. Con questo successo, visto il pari della Lazio di Marco Baroni a Venezia, la Juventus ha riconquistato il quarto posto.

Archiviato il match contro il Cagliari, la squadra di Thiago Motta ha ora in calendario il quarto di finale di Coppa Italia contro l’Empoli guidato da Roberto D’Aversa. Tuttavia, in attesa della gara contro il team toscano, in casa Juventus bisogna registrare delle novità che riguardano proprio sul marcatore di domenica: Dusan Vlahovic.

Arsenal su Vlahovic, il Newcastle cerca il sostituto di Isak: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato da ‘caughtoffside.com’, infatti, il Newcastle già cercando il giocatore che possa sostituire Alexander Isak. Il profilo individuato dai ‘Magpies’ sarebbe Hugo Ekitike dell’Eintracht Francoforte.

Queste novità da Newcastle, di fatto, riguardano sia la Juve che Vlahovic. Isak, infatti, è tra i principali obiettivi dell’Arsenal per regalare un attaccante centrale a Mikel Arteta. Con l’arrivo dello svedese, di fatto, i ‘Gunners’ lascerebbero andare alla pista che porta all’ex prima punta della Fiorentina.