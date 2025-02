Calciomercato Roma, doppia firma UFFICIALE: c’è l’annuncio del club giallorosso. Hanno messo nero su bianco. Ecco di chi si tratta

Giorni di firme in casa Roma. Un mese di febbraio ricco di notizie. Sì, perché se due giorni fa è toccato a Pisilli legarsi con il club giallorosso fino al 2029, oggi invece la società ha comunicato che nel corso di queste ultime ore ci sono state altre due firme.

“AS Roma è lieta di annunciare – si legge sul sito del club – il prolungamento dei contratti di Mattia Mannini e di Alessandro Romano. Entrambi classe 2006, i due giocatori rappresentano un valore importante per la Primavera giallorossa guidata da Gianluca Falsini e anche per il futuro dell’AS Roma. Inoltre, fanno parte stabilmente delle rappresentative Under 19 di Italia (Mannini) e Svizzera (Romano)”.

Calciomercato Roma, rinnovano Mannini e Romano

Due ragazzi che, di conseguenza, continueranno a lavorare dentro al club. “I due giovani giallorossi hanno già respirato l’ambiente della prima squadra: Mattia Mannini ha esordito nel match di Europa League 2023-24 contro lo Sheriff Tiraspol, allo Stadio Olimpico, mentre Alessandro Romano ha ottenuto la prima convocazione tra i grandi per il match esterno di questa stagione di campionato, Bologna-Roma”.

Ma per quanto hanno firmato? Il club ha chiarito anche questo aspetto, giustamente: “Mannini ha firmato un contratto che lo legherà all’AS Roma fino al 2028, Romano fino al 2027. Per entrambi i calciatori il Club potrà esercitare un’opzione di prolungamento di un anno”. Insomma, il club si è messo al riparo anche da eventuali sorprese future, qualora i giocatori dovessero attirare l’attenzione di altri club e sappiamo che sono molto seguiti quelli giallorossi che, sono primi in classifica nel campionato Primavera dopo la vittoria contro la Juventus arrivata un paio di giorni fa.