Calciomercato Roma, Soulé di nuovo bianconero: cosa è successo

In casa Roma, dopo la vittoria di ieri contro il Monza, bisogna segnalare un importante aggiornamento su Matias Soulé.

Dopo aver battuto il Porto, staccando così il pass per gli ottavi di finale di Europa League contro l’Athletic Bilbao, la Roma ha vinto anche nell’ultimo turno di campionato. Ieri sera, infatti, i giallorossi hanno sconfitto nettamente allo Stadio Olimpico per 4-0 il Monza di Alessandro Nesta.

Il match contro i brianzoli, di fatto, non è mai stato in discussione. Basti pensare che la Roma è passata in vantaggio al 10′ con un bellissimo gol siglato da Alexis Saelemaekers. I giallorossi hanno poi raddoppiato alla mezz’ora con Shomurodov.

La Roma hai poi preso il largo nel secondo tempo con le reti realizzate da Angelino e Cristante. Con questo successo, di fatto, i giallorossi si sono avvicinati ancora di più alla zona Europa della classifica del campionato di Serie A. Tuttavia, proprio in queste ultime ore, in casa capitolina bisogna segnalare un importante aggiornamento su uno dei protagonisti del successo di ieri contro il Monza: Matias Soulé.

Roma, l’agente di Soulé: “A gennaio è stato cercato fortemente da Fulham e Valencia. Sul futuro…”

Martin Guastadisegno, ovvero l’agente del calciatore argentino, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘tuttomercatoweb.com’: “A gennaio tanti club italiani, tedeschi e spagnoli si sono fatti avanti. Ma sia Mati che la Roma hanno deciso di non lasciarsi. Squadre che l’hanno cercato di più? Fulham, poi Valencia e Betis in Spagna”.

L’agente di Soulé ha poi concluso il suo intervento: “Suo futuro? Non bisogna parlare di ciò adesso, visto che è preso. Ora, di fatto, bisogna solo pensare a continuare a giocare con questa fiducia. Ranieri? La rinascita di Matias dipende dal grandissimo lavoro del mister. Lui sta dimostrando ancora una volta di essere numero uno nella gestione dello spogliatoio”.