Dalla Juve alla Roma: bomba RAI sul nuovo allenatore

Dalla Juve alla Roma. L’ultima di campionato di Serie A ha dato un nuovo impulso alle voci di mercato. La società giallorossa è assoluta protagonista.

Turno dopo turno il campionato di Serie A lascia sui terreni di gioco sempre nuove indicazioni. Positive e negative. Dopo i nefasti due giorni di Champions League che hanno sancito l’eliminazione ai play-off di Milan, Atalanta e Juventus, dalle grandi deluse ci si attendeva una reazione.

Il Milan ha proseguito sulla via della sconfitta, 2-1, in casa del Torino. Risultato che rende ancora più delicata la situazione del tecnico portoghese, Sergio Conceicao. Risposta diversa hanno dato, invece, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Juventus di Thiago Motta. La compagine nerazzurra ha dilagato in casa dell’Empoli, dando l’impressione che la caduta europea sia stata solamente un doloroso inciampo. La vittoria della Juventus dà, invece, continuità alla risalita dei bianconeri verso le vitali posizioni che assicureranno la partecipazione alla prossima Champions League.

Dalla Juve alla Roma. Ranieri ha scelto il suo sostituto

Gare di campionato e responsi che alimentano le voci di mercato. Alla vigilia della gara dell’Atalanta contro l’Empoli è stato lo stesso tecnico orobico, Gian Piero Gasperini, a dar fuoco alle polveri.

Il tecnico di Grugliasco ha infatti annunciato che non rinnoverà il suo contratto con l’Atalanta che scadrà a giugno 2026. E quella in corso potrebbe essere addirittura l’ultima stagione del tecnico piemontese sulla panchina bergamasca. Il suo futuro sembra essere già scritto ed il giornalista RAI, Paolo Paganini, lo ha già annunciato. A detta di Paolo Paganini la vittoria contro l’Empoli ha rilanciato l’Atalanta nella corsa scudetto, nonostante i problemi all’interno dello spogliatoio nerazzurro. Comunque Gian Piero Gasperini: “lascerà Bergamo a fine anno destinazione molto probabile la Roma“. Sembra quindi che Claudio Ranieri abbia trovato il suo degnissimo sostituto.

E la Roma potrebbe riuscire lì dove solo pochi mesi fa ha fallito il Napoli.