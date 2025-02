Di Gregorio scaricato: ecco il nuovo portiere

Dopo alcune voci che lo volevano al centro dell’attenzione, hanno deciso di scaricare Di Gregorio. Ecco la scelta per il futuro numero uno

Nonostante un’inchiesta della Premier League sulle possibilità, reali, di aver violato il Fair Play Finanziario e quindi con la possibilità di aver il mercato bloccato, il Manchester City a gennaio ha cercato di anticipare questa possibile sentenza spendendo 200milioni sul mercato e guardando al futuro.

Ma è evidente che tutto non è fatto, soprattutto perché i Citizens dopo le delusioni di questa annata sono arrivati alla fine di un ciclo clamoroso. In estate, intanto, ci sarà da capire se rimarrà Guardiola. Forse sarebbe stato un altro il momento di lasciare per il catalano che, vedendo come sta andando la stagione, potrebbe pure decidere di rimanere in sella il prossimo anno per non mollare tutto nel momento del bisogno. Vedremo, ma intanto sappiamo benissimo che sarà rivoluzione. Una rivoluzione che potrebbe partire dai pali, con Ederson vicino all’addio.

Il City molla Di Gregorio: arriva Diogo Costa

Sono queste le informazioni che arrivano da Footmercato: in Inghilterra il City vuole cambiare portiere e ci sono diversi nomi sul taccuino. Ma uno è avanti a tutti gli altri, quel Diogo Costa del Porto, che piace molto rispetto agli altri profili.

In questo modo, è evidente, il City mollerebbe del tutto la pista che porterebbe a Di Gregorio della Juventus, accostato (ma non con molta insistenza) alla squadra del massimo campionato inglese. L’unica pista che rimane viva, in questo caso, è quella di Cambiaso sì, lui sì, accostato con molta insistenza nel corso del mese di gennaio alla squadra inglese che, come sappiamo, si trova in enorme difficoltà.