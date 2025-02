Lascia la Roma per la Champions: emergenza in corsia

Il calciomercato che attende la Roma in estate è pronto a riservare una serie di sorprese a dir poco scioccanti per il popolo giallorosso

Con la sonante vittoria di ieri sera a discapito del Monza di Alessandro Nesta, la Roma di Ranieri è ufficialmente la squadra di Serie A più in forma del 2025, il che è il frutto di una serie di fattori.

Tra questi il più impattante è senza dubbio alcuno l’esperienza e la competenza di Sir Claudio, il quale ha nuovamente manifestato delle qualità umane e calcistiche fuori dal comune. Immaginare un altro tecnico che avrebbe potuto risollevare con tale efficacia e dolcezza i giallorossi appare a dir poco complesso, vista e considerata la conoscenza che il tecnico originario di Testaccio può vantare sia per quanto concerne la temperatura emotiva della città eterna, che il centro sportivo Fulvio Bernardini.

Vi è tuttavia da considerare anche l’ormai riconosciuta bontà di una rosa che, fino all’approdo dell’eroe di Leicester, non aveva mai esplicitato fino in fondo le proprie potenzialità. Il fecondo contesto apparecchiato da Sir Claudio – capace tra le altre cose di centellinare con cura i minuti in campo di ogni componente della rosa per trarre il meglio da ogni competizione – ha infatti permesso la definitiva consacrazione di Manu Koné, la rivalutazione di Mats Hummels, la riscoperta di Leandro Paredes, l’esplosione di Alexis Saelemaekers (nel quale convivono qualità, intelligenza, intensità e versatilità).

È avvenuta persino la rinascita di un fantasista del calibro di Matias Soulé, che, per via dei vari impegni del calendario giallorosso, ha avuto la possibilità di interpretare più volte il ruolo di leader tecnico dei capitolini, deliziando i tifosi (come in occasione della perla su punizione divenuta celebre in tutto il mondo) e illuminando i compagni (basti pensare al secondo gol di ieri sera, scaturito da un ubriacante conduzione palla al piede dell’argentino).

Vi è poi un calciatore che non ha sostanzialmente mai incrinato le proprie prestazioni, a prescindere dall’allenatore in panchina e, ora, è al centro di una serie di voci di mercato.

Angelino delizia Ranieri: ora è nel mirino del Leverkusen per il post Grimaldo

Da molti era stato definitivo come il Di Marco della Roma, ma José Ángel Esmorís Tasende (detto Angelino) nel corso dei mesi ha ribadito con i fatti la propria personalità calcistica. La sua principale qualità è senza dubbio alcuno quel luccicante piede sinistro che dispensa perle senza soluzione di continuità e che, di recente, ha permesso all’ex Lipsia persino di iniziare a divenire remunerativo in termini di marcature (tutti gol di alto pregio, con siluri indirizzati con grazia e precisone all’angolino).

Una serie di prestazioni di alto livello che non sono di certo passate inosservate agli occhi del panorama calcistico europeo, che, come riportato da fichajes, sarebbe pronto a muoversi per sottrarre l’esterno spagnolo dalle grinfie dei giallorossi.

In particolare il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso avrebbe di recente manifestato particolare interesse nei confronti del giallorosso classe 1997, per via del probabile addio di Grimaldo a fine stagione. I due condividono diverse caratteristiche, tra cui quella fondamentale di poter contribuire con qualità alla manovra offensiva con la possibilità di ripiegare rapidamente in caso di perdita del possesso.