Marotta stavolta esagera: addio Liverpool e colpo gratis dell’Inter. Il presidente nerazzurro vuole chiudere l’affare nel miglior modo possibile. Come lui sa fare

Beppe Marotta, presidente dell’Inter da quando è arrivato Oaktree, ha dimostrato nel corso degli anni di essere uno in grado di prendere molti giocatori a parametro zero. Occasioni enormi, senza versare un euro al club, che permettono di attirare le attenzioni con ingaggi importanti ma anche con un progetto come quello nerazzurro che nel corso degli anni si è dimostrato vincente.

Da Calhanoglu, passando per De Vrij, e chiudendo con Thuram, ad esempio, sono gli esempi più lampanti delle qualità di persuasione che il numero uno nerazzurro riesce ad avere. Si muove in anticipo e quasi sempre riesce a centrare il colpo. Nel corso delle ultime settimane, sotto questo aspetto, si è parlato anche di un possibile arrivo di Donnarumma che, ancora, non ha rinnovato con il Psg. Ma è una notizia di poco fa, riportata da fichajes.net, che ci manda in Germania.

Marotta esagera: l’Inter su Kimmich

In questo caso parliamo di Kimmich, centrocampista del Bayern Monaco – anche lui in scadenza di contratto – che ancora una stretta di mano con i bavaresi non l’ha trovata. Un centrocampista importante, con esperienza incredibile. Un giocatore di altissimo livello. Bene, secondo il portale spagnolo, i nerazzurri avrebbero messo la freccia su tutte le dirette concorrenti.

Nei mesi scorsi su Kimmich c’è stato il sicuro interesse del Liverpool di Slot – anche con Klopp era stato fatto un pensiero – e si vocifera anche di una situazione tenuta sotto la lente d’ingrandimento dal Real Madrid. Ma a quanto pare i nerazzurri sono davanti a tutti, avendo avviato i contatti e avendo avuto anche la percezione di un giocatore pronto a tuffarsi in questa nuova avventura. Sarebbe davvero un colpaccio per l’Inter.