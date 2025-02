Roma, doppia assenza UFFICIALE a Trigoria

Roma, doppia assenza UFFICIALE: alla ripresa dopo la gara vinta ieri contro il Monza Ranieri non ha potuto contare su due uomini. Ecco le notizie

Non c’è tempo di respirare in casa Roma, anche perché oggettivamente non è questo il momento di mollare un centimetro dopo la bella vittoria contro il Monza di ieri sera e con un paio di partite che definire decisive è dire poco all’orizzonte. Sì, Ranieri sa benissimo che questo è il momento di tenere tutti sotto tensione.

Ed è per questo che, inizialmente, aveva rifiutato di dare il permesso ad un giocatore che gli aveva chiesto di andare dal padre. Poi sono arrivati Paredes e Dybala e il tecnico ha detto sì. Quel giocatore, così come confermato dalla società oggi, è quasi sicuramente Ndicka, che ha avuto un permesso e quindi non si è allenato con il resto dei compagni.

Roma, Dovbyk ancora a parte

Da Trigoria, il report giornaliero, ci dice anche che il gruppo è stato diviso in due parti: chi ha giocato ieri sera ha svolto lavoro di scarico rispetto ai compagni, gli altri invece hanno lavorato a pieno regime. Mentre non arrivano buone notizie per quanto riguarda Dovbyk.

Anche oggi il centravanti ucraino, che ha saltato la sfida contro il Porto e poi quella contro il Monza, si è allenato a parte, quindi appare difficile, onestamente, che lo stesso Ranieri lo possa rischiare domenica prossima alle 18 quando all’Olimpico arriverà il Como di Fabregas. All’orizzonte, poi, ci sarebbe la sfida d’andata contro l’Athletic Bilbao in Europa League, quindi meglio andare a piccoli passi. Shomurodov, dal proprio canto, in queste due partite nelle quali è stato mandato in campo da titolare ha sicuramente dimostrato di essere in grado.