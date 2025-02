Roma, nuovo infortunio dopo il rientro

Emergono novità poco rassicuranti in merito ad una delle figure più chiacchierate delle ultime settimane in casa Roma.

La valanga giallorossa che ha travolto il Monza di Alessandro Nesta ha rimescolato nuovamente le carte in tavola per la massima lega italiana, che ora vede anche i capitolini unirsi di diritto alla corsa per le prime sei posizioni utili a conquistare una qualificazione alle coppe Europee.

La rimonta compiuta dal momento in cui Sir Claudio Ranieri ha varcato la soglia di Trigoria per ufficializzare la terza avventura da salvatore dei giallorossi ha semplicemente dell’incredibile e, la partita di ieri sera, appare come la manifestazione più plastica ed esemplificativa della serenità e della sorprendente efficacia che la Roma ha conquistato nel giro di una manciata di settimane.

In questo momento, numeri alla mano, i giallorossi sono letteralmente la squadra più in forma del campionato e, anche tralasciando le fredde statistiche, si tratta certamente di una delle formazioni più competitive della massima lega nostrana. Tra i tanti, uno dei meriti più evidenti di Sir Claudio è senza dubbio alcuno quello relativo alla perpetua rotazione delle titolarità, che ha permesso alle riserve di sentirsi nuovamente centrali all’interno del progetto e allo stesso tecnico di Testaccio di garantirsi freschezza e spirito propositivo all’interno di ogni partita.

Ranieri sta centellinando con attenzione e saggezza ogni minuto in campo di ogni calciatore. In tal senso basti pensare alla presenza di Baldanzi e Soulé nella formazioni titolare del match con i brianzoli, che ha permesso a Dybala di riposare e ai due giovani fantasisti di dare il tutto per tutto nel tentativo di incidere sulla stagione giallorossa (entrambi hanno dispensato qualità e creatività in giro per il campo). Intanto giungono notizie poco rassicuranti in merito ad uno dei giovani più chiacchierati degli scorsi mesi tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini.

Mannini di nuovo fermo ai box: trauma distorsivo alla caviglia

Il profilo di Mattia Mannini è certamente tra i più popolari e discussi dell’attuale panorama calcistico nostrano, dove in molti hanno tentato di tastare il terreno per prelevare il giovane terzino giallorosso. Il talentoso classe 2006 – dotato di forza, tecnica e velocità – non sta tuttavia vivendo una stagione particolarmente felice sul piano fisico, ora complicata da una fastidioso trauma distorsivo alla caviglia che potrebbe causare un altro lungo stop dopo quello che lo ha visto fermo ai box nelle ultime settimane.

Le condizioni del talentoso gioiello giallorosso, come riportato da Il Romanista, verranno monitorate nel corso delle prossime ore, ma ciò che è certo è che, a causa dell’infortunio, Mannini non partirà con la nazionale Under 19, lasciando il posto all’altro giallorosso Cama.