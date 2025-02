Allarme Dovbyk, il piano di recupero: la data del rientro

Aertem Dovbyk è ancora ai box dopo il problemino muscolare accusato in allenamento alla vigilia della sfida di Europa League contro il Porto

Il centravanti ucraino si è fermato ormai da una settimana e ancora non è tornato a lavorare con il resto dei compagni. Secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe già un piano chiaro per riportarlo al top della condizione al più presto, considerando anche il fastidio al ginocchio che lo tormenta da tempo.

Vigilia di Roma-Porto, la squadra si stava preparando per la gara fino a quel momento più importante della sua stagione. Ranieri deve fare i conti con lo stop di Artem Dovbyk. Il centravanti ucraino ha sentito tirare dietro la coscia mentre provava un tiro in porta. Niente di grave, piccola elongazione ma stop forzato. Da quel momento in poi non si è più allenato con il resto dei compagni e alla fine non è stato convocato nemmeno contro il Monza lunedì scorso.

Quello che filtra però da Trigoria è che il ragazzo sta bene, non ha più dolore e si sta prendendo tutto il tempo necessario per rimettersi in sesto. Questa prima parte di stagione non è stata di certo positiva per lui, nonostante i 13 gol messi a segno in tutte le competizioni, che potrebbero tradire un rendimento diverso. Il suo processo di ambientamento in Italia non è ancora completato, ma soprattutto non è mai stato bene dal punto di vista fisico, per le continue infiammazioni al ginocchio.

La Roma studia un piano di recupero per Dovbyk: l’obiettivo è averlo al 100% contro il Bilbao

Claudio Ranieri, d’accordo con il prof Catalano, preparatore atletico della Roma, ha deciso di approfittare di questo stop di Dovbyk e della buona vena di Eldor Shomurodov, per riprogrammare un piano di riatletizzazione per il 27enne ucraino. Si mira a riportarlo al top nel giro di 7-10 giorni, in modo da averlo pronto per la super sfida di Europa League contro l’Athletic Bilbao (andata Stadio Olimpico il prossimo 6 marzo alle ore 21).

Dovbyk sta cercando di forzare, seguendo un programma specifico, lavorando a parte e mettendo quella benzina nelle gambe che probabilmente non aveva la scorsa estate. Lo staff giallorosso lo sta monitorando da vicino e probabilmente verrà tenuto fuori (almeno dal 1′) anche contro il Como, per poi lanciarlo il giovedì successivo. A Ranieri manca solo il recupero del suo centravanti per completare l’opera e rivalutare interamente la rosa.