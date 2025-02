Calciomercato Roma, il Napoli l’ha già mollato: firma gratis

Calciomercato Roma, il gioiellino firma gratis: arriva l’annuncio che spiega tutto. Il Napoli di Conte è solo un ricordo.

La Roma sta vivendo un periodo di forma importante e sereno sotto la guida di Claudio Ranieri, tornato per la terza volta sulla panchina giallorossa a novembre. Da allora, la squadra ha collezionato una serie di risultati positivi, che, pian piano, hanno portato la Roma al nono posto in classifica, a soli due punti dalle posizioni europee, con una zona Champions ora distante nove lunghezze.

Ranieri ha trasformato la percezione della Roma e del suo cammino fino a questo momento, con l’allontanamento di preoccupazioni legate alla zona retrocessione e puntando decisamente verso l’Europa. Le prossime sfide saranno cruciali per consolidare questa rincorsa continentale.

Mentre questa prosegue, intanto, non mancano certamente attenzioni rivolte anche al futuro a medio termine, con notizie e riflessioni che abbracciano una pluralità di aspetti con la quale la Roma dovrà prossimamente fare i conti. Tra questi, si discute anche del futuro della panchina romanista.

Calciomercato Roma, l’agente di Rayan Vitor tra presente e futuro: il Napoli è già fuori

Nonostante l’ottimo lavoro svolto, Ranieri è destinato ad un lavoro dirigenziale, come noto sin dal suo arrivo, con ingerenze nella scelta del nuovo mister, la cui individuazione, ad ogni modo, passerà per il setaccio determinante dei Friedkin. Sul fronte di un calciomercato mai spento, la Roma è attiva nel monitorare nuovi talenti che possano rafforzare ulteriormente la rosa.

Tra i nomi emersi, non va sottovalutato, a questo punto, quello di Rayan Vitor. La giovane promessa ha attirato l’interesse di diversi club italiani, come emerso in un’intervista esclusiva a Sportitalia, da parte del suo intermediario Duccio Chelazzi.

“È titolare nella Nazionale brasiliana Under 20 e ha appena disputato il Sudamericano di categoria. È già molto maturo per affrontare un campionato come quello italiano. Dal punto di vista fisico è robusto, molto prestante e tecnicamente davvero valido. Si esprime al meglio partendo da destra e accentrandosi“.

“Il suo contratto scade a dicembre 2025, quindi potrebbe rappresentare un’opportunità per l’estate. Stiamo lavorando su questo aspetto e ho in programma una riunione proprio oggi. Il Vasco da Gama sta cercando di rinnovare il contratto, ma le clausole rescissorie proposte mi sembrano eccessive. Stiamo valutando la soluzione migliore”.

Sul retroscena relativo alla Roma e ad una Serie A cui Vitor potrebbe essere destinato, così Ducio Chelazzi: “A novembre ero in Brasile con la Fiorentina per seguire la situazione e cercare di portare avanti l’operazione. Adesso le squadre interessate sanno di poter puntare a prenderlo a zero. Se dovesse rinnovare, bisognerebbe capire le cifre di una possibile cessione, si parlava di una valutazione intorno ai 10 milioni di euro. Oltre alla Fiorentina, c’erano Bologna e Roma. Anche il Napoli aveva mostrato interesse, ma poi si è ritirato dalla corsa”.