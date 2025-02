Dal Milan alla Roma, ormai è tardi: ha firmato con un altro club

Il passaggio che poteva vedere coinvolte Milan e Roma è ormai saltato, visto che c’è già l’accordo con un altro club all’estero. Un vero peccato

Le vie del mercato sono spesso infinite e indefinite, ma questa volta a farne le spese sono state le due società a matrice americana. Milan e Roma non sono riuscite nell’impresa di trovare un accordo, che poteva significare moltissimo per la loro gestione futura.

La Roma non è l’unica che deve cercare un dirigente importante nell’aria sportiva. Claudio Ranieri si sta occupando di scegliere l’allenatore, ma contestualmente i Friedkin dovrebbero cercare di affiancare a Ghisolfi un altro nome pesante per la direzione sportiva. Il giovane francese ha dimostrato di avere qualche piacevole intuizione ma è ancora troppo acerbo per guidare da solo una squadra così importante come quella giallorossa.

Anche il Milan è alla ricerca di un ds, dopo che l’accoppiata Furlani e Ibrahimovic, più Moncada, ha dimostrato di fare acqua da tutte le parti. I problemi del Diavolo non sono da ricercare solo nella gestione di Sergio Conceiçao, ma anche di quello che sta mancando a livello di organizzazione societaria. Maldini e Massara avevano costruito un giocattolo vincente, cosa che non si è ripetuta in loro assenza. Sia la Roma che il Milan avevano concentrato le proprie attenzioni (più che altro speranze) su un nome di grande prestigio, che il calcio italiano rimpiange da tempo.

Il Milan e la Roma volevano Andrea Berta: nulla da fare per il ds dell’Atletico, che ha già un accordo all’estero

Andrea Berta è uno dei migliori ds d’Europa, dati alla mano. Quello che ha costruito insieme a Simeone all’Atletico Madrid è qualcosa di unico e anche quest’anno è in lotta per la conquista della Liga. Il colpo Julian Alvarez è stato a dir poco decisivo per ridare lustro ad una squadra che sembrava essere arrivata a fine ciclo. Berta è stato corteggiato da molti club, dopo aver annunciato il suo addio ai Colchoneros al termine di questa stagione.

Il Milan, in particolar modo, aveva mosso dei passi concreti, mentre per la Roma si è trattato più che altro di un sondaggio ma senza affondare. Come riportato da Carlos Passerini, giornalista de il Corriere della Sera, le speranze di vederlo in Italia sono quasi pari allo zero. Parlando all’interno del suo canale Youtube, Passerini ha dichiarato: “Il direttore sportivo non sarà Andrea Berta. Il Milan lo ha sentito, gli ha fatto una proposta, ma è arrivato tardi, perché Berta aveva già un accordo all’estero”. Probabilmente per lui si apriranno le porte della Premier League, con buona pace dei rossoneri e dei giallorossi. Una grave perdita per il calcio italiano in generale.