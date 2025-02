Gasperini alla Roma, giù la maschera: cifre bomba e nuova svolta

Gasperini alla Roma. Mentre la formazione giallorossa, guidata da Claudio Ranieri, continua ad inanellare vittorie, si pensa alla panchina della prossima stagione.

Anche il Monza di Alessandro Nesta, sempre più prossimo al ritorno in Serie B, ha dovuto mestamente chinare il capo dinanzi alla scatenata truppa di Claudio Ranieri. E la Roma va, come la nave di felliniana memoria, verso le posizioni che contano. Quelle che portano in Europa.

Va la Roma grazie alla sagacia, alla ferma tranquillità di Claudio Ranieri. Il tecnico romano ha riportato sulle giuste frequenze le emotive onde giallorosse. Troppo elevate ad inizio stagione quando a Daniele De Rossi si è chiesto forse troppo e troppo avvilite nel momento in cui è arrivato a Roma Ivan Juric. In un momento come questo in cui la Roma sta infilando risultati positivi in serie ed è approdata anche agli ottavi di Europa League, l’esperienza consiglierebbe di rimanere ancorati, e ben focalizzati, sul positivo presente.

Ma sembra che non sia possibile.

Gasperini alla Roma. E’ la volta buona

Il mercato aleggia sulle teste di tutti i protagonisti del calcio. Dirigenti, allenatori e giocatori hanno da tempo iniziato il loro ipotetico tour. Qualche voce, però, è decisamente più insistente rispetto alle altre.

Si attende sempre che lasci la sua isola felice. Che abbandoni Zingonialand per approdare chissà dove. Gian Piero Gasperini da Grugliasco, 67 anni, lo ha però annunciato. Non rinnoverà il suo contratto con l’Atalanta in scadenza a giugno 2026. Anzi potrebbe lasciare i nerazzurri orobici già al termine di questa stagione. La futura destinazione sembra già decisa ed i numeri forniti dall’Agenzia di Scommesse GoldBet appaiono come la conferma definitiva. Per la nota agenzia le opzioni più concrete sono soltanto due: Atalanta e Roma. Entrambe le società sono quotate a 3.00. Soltanto poche settimane fa l’addio da Bergamo del tecnico piemontese non era nemmeno preso in considerazione. Merito dei dirigenti della Roma che avranno mosso gli uomini giusti.

A cominciare dall’attuale condottiero: Claudio Ranieri.