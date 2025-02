Gasperini-Conte, domino lampo: la Roma chiude il cerchio

Fari puntati da parte della Roma sul profilo di Gasperini: la corsa si allarga, ecco cosa sta succedendo

La testa al campo, con la netta ripresa in campionato che apre le porte a scenari impensabili fino a qualche settimana, ma con lo sguardo proiettato anche al futuro. In questa duplice prospettiva la Roma affronta l’inizio di un mese che – oltre ad incardinare la stagione di Dybala e compagni lungo binari precisi – fungerà da base importante attorno al quale strutturare la squadra che verrà. La scelta del nuovo allenatore, sotto questo punto di vista, rappresenta un autorevole punto di non ritorno.

Dopo essere stato accostato alla panchina giallorossa già qualche settimana fa, il profilo di Gasperini è prepotentemente ritornato sulla cresta dell’onda. In un mosaico ancora tutto da comporre all’interno del quale non dovrebbero mancare i colpi di scena e i punti di svolta, la Roma sta seriamente valutando la candidatura dell’attuale tecnico dell’Atalanta. Il botta e risposta a distanza tra Gasperini e Percassi, sotto certi aspetti, è sembrato tutto tranne che un’unità di intenti solida in vista del prolungamento dell’esperienza in nerazzurro dell’allenatore. L’ipotesi di un addio di Gasperini alla ‘Dea’ – velleitarie fino a qualche mese fa – stanno assumendo sempre più consistenza.

Gasperini-Roma, la variabile Conte l’opzione a sorpresa: le ultime

A spiegare il dietro le quinte di un finale ancora tutto da scrivere è calciomercato.it. Come riferito, la Roma ha già avuto modo di sondare il terreno con Gasperini. Un pour parler con Ranieri, insomma, allo scopo di sondare in modo esplorativo il terreno. Nessun affondo diretto: solo una richiesta di informazioni. Il puzzle, infatti, è molto complesso e chiama in causa direttamente anche Antonio Conte.

L’allenatore del Napoli – accostato tra le altre anche alla Roma – ha lanciato dei messaggi chiari all’ambiente. Rispetto a qualche mese fa, le chances di un suo addio a fine stagione sono in ascesa. Non una separazione già annunciata, sia chiaro, ma una questione – quella tra Conte e De Laurentiis – sicuramente da chiarire. Ed ecco che, nel caso in cui maturassero realmente le condizioni per un addio tra il tecnico salentino e i partenopei, l’area tecnica del Napoli potrebbe rifarsi viva per Gasperini, già cercato con insistenza nella scorsa estate. Restando sempre sull’allenatore dell’Atalanta – infine – merita assoluta considerazione anche l’opzione Al Nassr, visto il gradimento con il quale il club saudita ha provato a ‘sedurre’ in tempi e in modi diversi Gasperini. Le prossime settimane, in un senso o nell’altro, rappresenteranno un autentico turning point.