Nuovo infortunio muscolare, UFFICIALE: salta Roma-Athletic Bilbao

Nuovo infortunio muscolare, UFFICIALE: gli esami ai quali si è sottoposto il giocatore hanno evidenziato un problema al retto femorale. Due settimane di stop

Infortunio muscolare e Roma a rischio. Almeno il match della prossima settimana. Sembrava nulla di grave e invece, dopo gli esami strumentali delle scorse ore, la diagnosi è stata molto più complicata di quanto ci si aspettasse.

Sicuramente, o meglio dire quasi sicuramente, il giocatore titolare dell’Atheltic Bilbao non ci sarà giovedì prossimo all’Olimpico nella gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League. La situazione è riportata da As, in Spagna, e riguarda un elemento che, secondo il quotidiano spagnolo, stava vivendo il suo momento di forma migliore di tutta la carriera.

Problemi per Sancet: salta la Roma

Oihan Sancet contro il Valladolid aveva chiesto il cambio. Una vittoria senza nessun patema per i baschi che hanno chiuso 7-1 mettendo in campo una prestazione incredibile, una grossa prova di forza. “Un moderato problema muscolare al retto femorale” si legge sull’edizione online del giornale spagnolo, e questo lo costringe a fermarsi per almeno due settimana.

Sabato salta l’importante partita contro l’Atlético Madrid e in tutto questo se i tempi di recupero venissero confermati salterebbe anche la gara d’andata contro la Roma. Sì, togliamo il condizionale, la gara contro i giallorossi, assai importante, il giocatore non la potrà disputare e ovviamente rimane in fortissimo dubbio anche per il match di ritorno. Non solo Sancet, comunque, anche Nico Williams ha avuto dei problemi e oggi non si è allenato: per lui un attacco influenzale.