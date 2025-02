Panchina Roma, Sky: l’allenatore è già saltato

Panchina Roma. In casa giallorossa si vivono momenti sereni grazie ai risultati positivi che continuano ad arrivare. Il tema nuovo allenatore è però sempre più attuale.

Una vittoria tira l’altra. Un tempo nemmeno troppo lontano erano le sconfitte, o comunque le non vittorie, a tracciare in maniera inequivocabile il mai così incerto cammino della Roma.

Il periodo di Daniele De Rossi prima ed Ivan Juric poi appaiono ora come ere lontanissime. Claudio Ranieri è riuscito nell’impresa di cancellare quasi completamente quel periodo buio della stagione giallorossa. Ma i primi mesi dell’annata odierna non possono, e non devono, essere cancellati dalla memoria. Soprattutto da quella della dirigenza giallorossa. A giugno prossimo Claudio Ranieri saluterà la panchina della Roma per entrare nelle stanze che contano. Lì dove vengono prese le decisioni più importanti. La prima riguarderà proprio la figura che andrà a sostituire il tecnico romano. In tal senso il, precedente di Aurelio De Laurentiis, e del suo Napoli, può risultare illuminante.

Panchina Roma. Ecco chi non arriverà

Dopo una stagione disastrosa, sotto tutti i punti di vista, con tre tecnici che si erano alternati sulla panchina partenopea, ecco arrivata la scelta forte da parte del presidente De Laurentiis che sta ora premiando gli ex campioni d’Italia: Antonio Conte.

Anche la proprietà della Roma appare orientata verso un grande nome, così come sottolineato da sport.sky.it. E sono diversi già i profili prestigiosi affiancati alla società capitolina. Francesco Farioli, attuale allenatore dell’Ajax, è stato accostato più volte alla Roma, ma non sarà lui il sostituto di Claudio Ranieri. Il 35enne tecnico toscano non può essere considerato, infatti, la prima scelta della proprietà americana.

Il sogno, e la suggestione più grande, portano inevitabilmente a Madrid da Carlo Ancelotti. Il più vincente tecnico italiano in attività nonché indimenticata, ed indimenticabile, bandiera della Roma, potrebbe essere arrivato al capolinea della sua esperienza in Spagna. Roma, e la Roma, rappresenterebbero il massimo per il tecnico di Reggiolo anche se lasciare i Bianchi di Spagna non è decisione facile.

I Friedkin, però, non intendono andare troppo per le lunghe ed allora ecco che il profilo del tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, sembra quasi prossimo alla pole position. Occorre imparare dagli errori, anche da quelli commessi da altri. Occorre un Antonio Conte anche per la Roma. I Friedkin lo sanno bene. Per questo lo stanno già cercando.