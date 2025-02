Rafa Leao infiamma il derby: addio clamoroso a fine stagione

Rafa Leao infiamma il derby: addio clamoroso alla fine di questa stagione per il portoghese. Ecco la destinazione che mette il fuoco ai prossimi mesi

Non sappiamo se i tifosi di Milan e Inter sono felici di altri due derby, questa volta in semifinale di Coppa Italia. Certo, in questa stagione i nerazzurri non hanno mai battuto i cugini nonostante un campionato totalmente diverso: la truppa di Simone Inzaghi sabato si gioca una grossa fetta di scudetto, quella di Conceicao invece deve sperare di vincere a Bologna nel recupero di domani sera per cercare in qualche modo di rientrare in corsa per un posto alla prossima Champions.

Diciamo che l’impatto incredibile che il tecnico portoghese ha avuto sulla squadra – ha vinto la Supercoppa con due rimonte – non è proseguito. I rossoneri sono usciti dalla Champions e senza gli introiti della Coppa, l’anno prossimo, potrebbero anche essere costretti a cedere un pezzo da novanta, forse due. L’indiziato numero uno è sicuramente Theo Hernandez: scadenza di contratto nel 2026, qualche richiesta già arrivata. L’altro, invece, è Leao: e il derby si sta infiammando.

Rafa Leao via dal Milan: derby a Manchester

Non quello milanese, ovviamente non c’è nessuna possibilità che l’Inter possa prendere Leao – né sotto l’aspetto economico, e pensiamo anche che il giocatore non accetterebbe un tradimento choc – ma quello di Manchester, almeno stando alle informazioni che sono state riportate in queste ore da Team Talk.

Le due squadre inglesi sarebbero pronte a sfidarsi a suon di offerte milionarie. E questo un po’ stride, onestamente, con quelle che sono le notizie che arrivano sulla situazione economica dei due club. Eppure si parla di un’offerta pronta da almeno 90 milioni di euro – il Milan però la potrebbe ritenere bassa – che potrebbe pure lievitare verso l’alto. In tutto questo, la verità comunque è una sola: in questo momento particolare per il Milan tutti sono a rischio, anche gente come Leao che è sempre in grado, o quasi, di fare la differenza.