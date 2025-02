Sorpresa Osimhen, non è ancora finita: sì alla clausola e addio Juve

La telenovela legata al futuro di Victor Osimhen è tutt’altro che chiusa: la presa di posizione che cambia le carte in tavola, lasciando aperti nuovi spiragli

Assoluto protagonista con la maglia del Galatasaray, Victor Osimhen sarà sicuramente una delle pedine attorno alle quali ruoteranno non poche indiscrezioni di mercato. Nonostante le parole al miele con il quale l’attaccante nigeriano ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’esperienza che sta maturando in Turchia, infatti, appare piuttosto complicato che l’attaccante di proprietà del Napoli prolunghi di un’altra stagione la sua esperienza in quel di Istanbul.

In tempi e in modi diversi, non pochi club in giro per l’Europa hanno cominciato a sondare il terreno alla ricerca dell’incastro giusto con il quale far saltare il banco. Anche se da una posizione assolutamente defilata, non è affatto passato inosservato il fatto che anche la Juve – in maniera esplorativa – stia provando a monitorare il da farsi. Conscio delle difficoltà di un’operazione che definire complicata sarebbe solo un eufemismo, Giuntoli è intenzionato a rivoluzionare ancora una volta il mercato offensivo. Alla luce del sempre più probabile addio di Dusan Vlahovic – a prescindere dal futuro di Kolo Muani – la ‘Vecchia Signora’ vuole regalarsi un grande attaccante. Sotto questo punto di vista, Osimhen è uno degli obiettivi cerchiati in rosso dal dirigente bianconero: condizione sufficiente (ma non necessaria) sarà, però, la qualificazione alla prossima Champions League.

Calciomercato Juventus, l’Arabia non molla Osimhen: le ultime

Ad ogni modo, Osimhen continua ad essere un profilo spendibile soprattutto per tanti club di Premier League, Arsenal e Manchester United su tutti. Le sorprese, però, sono sempre dietro l’altro.

Come riferito da GIVEMESport – sia pur da una posizione defilata – l’interesse dei club sauditi per l’attaccante del Napoli non sarebbe affatto scemato, anzi. Quella della Saudi Pro League sarebbe infatti una delle destinazioni più gradite da parte degli Azzurri, che non faticherebbe ad intascare i 75 milioni di euro della clausola rescissoria dell’attaccante. Pur cominciando ad agitare le acque, infatti, sia il Manchester United che il Psg non si sono ancora affacciati in modo concreto dalle parti di Aurelio De Laurentiis. D’altronde, come si legge dalla fonte sopra citata, saranno le settimane a cavallo tra aprile e maggio a definire con maggiore certezza i contorni di una vicenda in costruzione.