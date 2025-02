Calciomercato Roma, ha detto no ai Friedkin. Una decisione l’ha già presa ed è già stata comunicata alla società. Ecco la situazione

C’è fermento in casa Roma. Fermento soprattutto per quello che dovrebbe essere il nuovo allenatore. Tanti nomi in ballo, pochi forse quelli contattati, e una scelta decisiva per il futuro della società. Insomma, c’è da stare molto attenti nel decidere chi prenderà il posto di Claudio Ranieri.

Sì, perché l’attuale tecnico, che ha messo in fila dei risultati incredibili, alla fine di questa annata saluterà il ruolo e passerà, come sappiamo per almeno due anni, dietro la scrivania. Prenderà lui le decisioni prima di una parola finale dei Friedkin e dovrebbe lavorare, anche se questo ancora non lo sappiamo, al fianco di Ghisolfi. Certo, il cammino di Sir Claudio non può passare inosservato e secondo quanto riportato da Il Romanista un tentativo, Dan Friedkin, lo ha fatto.

Calciomercato Roma: Ranieri dice no ai Friedkin

Il presidente, si legge, avrebbe proposto a Ranieri di rimanere un altro anno in sella. “Il tecnico, da quello che siamo riusciti a sapere, ha vacillato, ha preso tempo, ci ha pensato. E poi ha detto di no, magari dopo aver consultato le persone che gli sono più vicine. Così ha fatto sapere alla famiglia Friedkin di non essere disponibile per allenare ancora per un anno la squadra e di restare invece a disposizione per quel ruolo da consulente che gli consentirà di indirizzare ogni decisione”.

Insomma, in poche parole, Ranieri ha detto no ai Friedkin. Lui aveva già smesso, e solamente la chiamata della Roma (oppure quella del Cagliari) lo avrebbero fatto tornare in panchina. Così è stato, lui non è riuscito a dire di no la prima volta, ma adesso sembra essere del tutto convinto di questa decisione. Nello stesso articolo, Il Romanista, dice anche la società ha avuto un incontro con Farioli alla fine di dicembre e Ranieri ha avuto un contatto con Gasperini.