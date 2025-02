Calciomercato Roma, gran ritorno e niente Milan per mister 34 milioni. Futuro già annunciato, le ultime.

La Roma sta attraversando un periodo di forma importante, dopo un inizio di stagione a dir poco difficile. La squadra ha mostrato segnali di ripresa, con una continuità di risultati finalmente inanellata ma da continuare a seguire per cercare di continuare a scalare posizioni in classifica. Lunedì scorso, i giallorossi hanno ottenuto una convincente vittoria per 4-0 contro il Monza, con la classifica attuale che vede Dybala e colleghi al nono posto con 40 punti, molto meno lontani dalle posizioni che garantiscono l’accesso alle competizioni europee rispetto a qualche mese fa.

Il calendario delle prossime partite si presenta impegnativo e potenzialmente decisivo: il 2 marzo la Roma affronterà il Como in casa, seguita dalla sfida di Europa League contro l’Athletic Bilbao il 6 marzo. Successivamente, i giallorossi saranno ospiti dell’Empoli il 9 marzo. Questi incontri saranno cruciali per determinare le ambizioni della squadra in campionato e in Europa. Con l’avvicinarsi della fine della stagione, intanto, a Trigoria si prospettano numerosi cambiamenti sia a livello dirigenziale che tecnico.

La posizione dell’allenatore Claudio Ranieri è oggetto di discussione, con avvicendamenti sulla panchina giallorossa ormai certi, anche alla luce della decisione del testaccino di non voler continuare ad allenare.

Abraham, addio Serie A: dall’Inghilterra scrivono la parola fine per Milan e Roma

Sul fronte del calciomercato, si delineano scenari interessanti da plurimi punti di vista, con intrecci riguardanti anche il Milan. Alexis Saelemaekers, in prestito ai giallorossi, ha impressionato con le sue prestazioni, spingendo la Roma a considerare il suo acquisto a titolo definitivo.

Tuttavia, il Milan ha fissato il prezzo del cartellino a 15 milioni di euro, una cifra importante e rispetto alla quale ci saranno sicuramente valutazioni per decidere se confermare la presenza di uno degli elementi più qualitativi e importanti di questo campionato giallorosso.

Parallelamente, Tammy Abraham, attualmente in prestito al Milan dalla Roma, ha avuto un impatto con i rossoneri non felicissimo ma che lo ha comunque visto fare bene, soprattutto sotto la guida di Conceicao. Nonostante ciò, il Milan ha lasciato intendere di non essere intenzionato a riscattare l’attaccante inglese per la prossima stagione, alimentando in tal modo le voci circa le possibili evoluzioni del suo futuro.

In particolare, non sfugga quanto riferito dall’ex portiere Paul Robinson a Footballfancast. A sua detta, il Leeds United potrebbe compiere un vero e proprio colpo di mercato estivo, puntando sull’attaccante inglese. Nello specifico, Robinson ha dichiarato: “Qualcuno come Tammy Abraham sarebbe un grande acquisto. Sarebbe un colpo importante per il Leeds perché è un giocatore di qualità in un’area del campo in cui il Leeds ha bisogno. Joel Piroe gioca lì davanti, ha guidato l’attacco e ha segnato diversi gol in questa stagione. Tuttavia, se si cerca un vero numero nove di ruolo, un giocatore come Tammy Abraham sarebbe una scelta ideale“.