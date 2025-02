Dall’Inter alla Roma: 25 milioni, volo già prenotato

Dall’Inter alla Roma: il calciomercato si infiamma e potrebbe portare ad un innesto clamoroso. Servono 25 milioni di euro e i giallorossi ci potrebbero pensare

Si accende il calciomercato che come sappiamo non è che vada mai in vacanza. E ci sono diversi elementi in questa Serie A che si stanno mettendo oggettivamente in mostra e che sono pronti a spiccare il volo. Uno di questi, domenica, si vedrà all’Olimpico e no, non parliamo di Nico Paz.

Il Como di Fabregas sta disputando un’ottima stagione e ha messo in evidenza dei giovani calciatori che possono solo crescere nel corso degli anni. L’elemento di spicco è ovviamente quel giocatore che tutti vogliono. Ma non sarà facile strapparlo alla squadra che gioca in riva al lago. Servono un bel po’ di milioni di euro. Un po’ di meno ne servirebbero, secondo le informazioni che sono state riportate da calciomercato.it, per Diao, castigatore del Napoli, e autore di tre gol nelle ultime 3 uscite di campionato.

Dall’Inter alla Roma: per Diao servono 25 milioni

Lo spagnolo nato in Senegal dei lariani, viene sottolineato sul sito citato prima – piace e anche molto alla squadra di Marotta. Intriga anche al Milan, pronto a prendere un altro giocatore offensivo dopo gli innesti di gennaio. Ma chissà nella corsa si potrebbe pure inserire la Roma, che da diversi anni ormai guarda con molta attenzione ai ragazzi che possono esplodere da un momento all’altro. La politica dei Friedkin l’abbiamo capita: prendere degli elementi che poi in futuro possono anche aiutare in qualche possibile plusvalenza.

L’innesto di Soulé la scorsa estate, con un esborso economico vicino ai 30 milioni di euro, va verso la direzione che vi abbiamo appena detto. E più o meno con la stessa cifra potrebbe arrivare un altro giocatore che, sicuramente, ha delle qualità importanti che possono in un futuro anche fruttare molti milioni. Vedremo come andrà a finire, e magari potrebbe anche essere Fabregas a dare la “spinta” a Diao per una decisione. Il tecnico spagnolo infatti è stato accostato nel corso delle ultime settimane come un possibile erede di Ranieri che alla fine di questa stagione lascerà la panchina e si dedicherà solamente alle decisioni da prendere dietro la scrivania.