Esonero Thiago Motta: nuovo dirigente e Gasperini allenatore

Esonero Thiago Motta: la Juventus pensa al futuro e con il nuovo dirigente arriva Gasperini come allenatore. La risposta è già arrivata

La sconfitta contro l’Empoli nei quarti di finale di Coppa Italia ha messo a rischio, serio, il futuro di Thiago Motta sulla panchina della Juventus. Stando alle ultime informazioni sono ore di riflessioni dentro il club bianconero, per capire se questo progetto, non economico, può continuare ad esistere oppure è subito il momento di cambiare pagina.

Di certo non sono attese delle decisioni immediate – a meno di clamorosi crolli nelle prossime settimane – ma la Juventus difficilmente l’anno prossimo continuerà con Motta in panchina. A fine febbraio l’unico obiettivo rimasto è il quarto posto e nessuno si aspettava che questa squadra potesse essere già fuori da tutto. Di conseguenza un addio appare una logica conseguenza di questa stagione difficile e il nuovo tecnico della Juventus, secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista della Rai, Paganini, si potrebbe intrecciare con un nome che anche la Roma starebbe monitorando.

Esonero Thiago Motta: Gasperini sì alla Juventus

“Si torna a parlare di Carnevali per il futuro societario della Juventus – ha scritto il giornalista sul proprio profilo X – e attenzione a Gasperini. Si è mossa per prima la Roma ma lui vorrebbe tornare alla Juventus, da lì è partito con la Primavera”. Insomma, Gasperini, che lascerà quasi sicuramente l’Atalanta alla fine di questa stagione, avrebbe già deciso il proprio futuro, nonostante nei giorni scorsi si sia parlato di un primo contatto diretto con Ranieri per il futuro.

La carriera dell’attuale allenatore della Dea è appunto iniziata a Torino, prima di girovagare l’Italia e poi trovare la sua dimensione a Bergamo, portando l’Atalanta a vincere un’Europa League, un risultato davvero straordinario, e facendola giocare in Champions quasi come se fosse naturale. E quest’anno, inoltre, vista la classifica, possiamo considerare i bergamaschi come seri candidati alla vittoria dello scudetto. Sarebbe il modo migliore per lasciarsi perché sì, l’addio è ormai da considerare certo.