Firma col Milan e Roma tradita: Ibra pigliatutto

Firma col Milan e Roma tradita. Il mercato si intromette tra la profonda delusione della società rossonera e la beata serenità di quella giallorossa.

Il mese di febbraio sta minando certezze che l’estate scorsa apparivano come fortezze inespugnabili. In un pugno di giorni la Juventus ha bruciato Champions League e Coppa Italia affondando miseramente contro club quali PSV ed Empoli poco, o nulla, considerati a livello di pronostici.

Ma se “Atene piange Sparta non ride“. Se alla Continassa non sanno quali decisioni prendere a Milanello la situazione non è certo migliore. La società di Gerry Cardinale sta valutando cambiamenti in vista della prossima stagione. Dopo la scelta, ed il successivo esonero del tecnico portoghese, Paulo Fonseca, il destino dell’altro tecnico lusitano, Sergio Conceicao, non appare molto differente dal suo predecessore. In casa Milan i lavori in corso, però, riguardano anche altri settori strategici dell’area tecnica. Il quotidiano sportivo Tuttosport ci ha introdotto nei progetti futuri rossoneri.

Firma col Milan e Roma tradita. Nicolas Burdisso vola a Milano

Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic appaiono soli. I due dirigenti rossoneri necessitano di una spalla, almeno così ritengono dalle parti di Milanello.

La società rossonera sta pensando ad ‘un uomo di campo’, indispensabile in ambito di mercato, ma non soltanto. Il quotidiano Tuttosport accanto ai nomi già accostati alla società rossonera quali François Modesto, Andrea Berta, l’ex ds della Juventus, Fabio Paratici e l’ex pari grado della Lazio, Igli Tare, introduce una nuova concreta possibilità denominata Nicolas Burdisso. L’ex dirigente argentino che tanto bene ha operato alla Fiorentina di Rocco Commisso, potrebbe rappresentare il volto nuovo del Milan della prossima stagione.

Un nome, quello di Nicolas Burdisso, a lungo accostato anche alla Roma, soprattutto ai tempi in cui la formazione capitolina era guidata da Daniele De Rossi. Le parole del dirigente argentino lasciano ben intendere il perché: “Sono sicuro che prima o poi succederà che lavorerò con Daniele De Rossi, perché ci fidiamo l’uno dell’altro. E poi la nostra amicizia aiuta. L’estate scorsa, però, la Roma non mi aveva contattato“. Al momento è pertanto il Milan ad avere tra le mani le carte vincenti per riportare a Milano l’ex difensore dell’Inter. Le novità a riguardo non tarderanno ad arrivare.