Roberto Mancini dopo Thiago Motta: Juventus, le cifre sono UFFICIALI

Roberto Mancini dopo Thiago Motta. L’umiliazione in Coppa Italia subita allo Stadium dalla Juventus rimarrà nel libro nero del club. Ed ora?

Vi sono sconfitte che vanno oltre qualsiasi nefasta previsione. Umiliazioni sportive solitamente seguite da risposte di pari grado da parte della società.

Questo in termini generali, ma nel caso della Juventus? Dopo la sconfitta patita ai rigori contro l’Empoli, ai quarti di finale di Coppa Italia, la Juventus sembra non esserci più come società. Davanti ai microfoni e telecamere si è presentato il solo Thiago Motta. Nessun altro. Il tecnico italo brasiliano è ora sul banco degli imputati e sarà lui, probabilmente, a pagare a fine stagione. Il solo. Si cambierà nuovamente tecnico alla Continassa. Una nuova guida tecnica mentre l’intero problematico contorno rimarrà come adesso. Un nuovo tecnico al posto di Thiago Motta, dodici mesi dopo la cacciata di Massimiliano Allegri. Ma chi?

Roberto Mancini dopo Thiago Motta. Lo dicono i numeri

Massimiliano Allegri, Thiago Motta e dopo? Chissà se qualcuno in casa Juventus non inizia a rimpiangere amaramente di aver depennato con troppa fretta, ed arrogante superficialità, la scorsa estate, il profilo di Antonio Conte.

Dal post-Empoli sono iniziati i pronostici su chi andrà a sostituire l’attuale tecnico della Juventus. In questi casi è sempre consigliabile tenere d’occhio i numeri e quelli di Sisal.it solitamente lanciano dei messaggi ben chiari. Con cifre inequivocabili. Alla questione che più di tutte intriga in queste ore ovvero il nome del nuovo tecnico della Juventus in vista della prossima stagione la nota agenzia di scommesse ha dato il suo preciso responso: Roberto Mancini. Al momento Thiago Motta è ancora quotato a 2.50 ma l’ex c.t. azzurro si avvicina sempre di più. Ad oggi il tecnico di Jesi è dato a 7.50. Un passato nerazzurro difficile da mandare giù per i già provati tifosi bianconeri compensato in parte da un mai celato cuore bianconero. Può essere davvero lui il nuovo allenatore della Juventus? Chissà che la proprietà bianconera non intenda riportare un po’ di juventinità in casa. Antonio Conte a parte.

Si ripartirà da Roberto Mancini.