Salah ha già chiuso: ritorno choc in Serie A

Secondo le ultime indiscrezioni, il futuro di Mohamed Salah potrebbe ribaltare nuovamente gli equilbri della massima lega italiana

Per molti dovrebbe ricevere di diritto il prossimo pallone d’oro, ma, a prescindere dall’assegnazione del sempre più discusso e chiacchierato globo dorato, una cosa sembra essere certa e universalmente riconosciuta: Mohamed Salah è uno dei calciatori più forti del decennio.

Già decisivo con le maglie di Fiorentina e Roma, l’egiziano ha visto la sua definitiva maturazione durante la sua esperienza al Liverpool, dove, grazie ad un sistema di gioco che pareva puntare non poco sulla sua rapidità e i brucianti contropiedi deliziati al tempo dagli educatissimi piedi di Roberto Firmino, Salah ha conquistato una costanza e dei numeri semplicemente scioccanti, soprattutto se rapportati dalla difficoltà di una lega considerata oramai da anni la più ambita e competitiva al mondo.

Alla soglia dei 33 anni, tuttavia, l’egiziano si ritrova in circostanze che potrebbero sancire una nuova fase della propria carriera, vista la reticenza dei Reds a rinnovargli un contratto che scadrà il prossimo giugno.

Il Liverpool temporeggia con Salah: l’Inter in agguato

La stagione in corso ha tolto ogni dubbio ai potenziali detrattori o scettici di Salah: è ancora lui l’uomo più decisivo del Liverpool e forse della Premier League (se la gioca con l’imponenza di Elring Braut Haaland e la raffinata genialità di Cole Palmer).

Nonostante ciò i Reds appaiano oramai da mesi indecisi sulla necessità di rinnovare il contratto al classe 1992 ex Chelsea, il quale, peraltro, negli scorsi anni ha incassato uno stipendio stagionale che appariva persino sottodimensionato se rapportato a diretti rivali con rendimenti simili.

Difatti, a prescindere dal perpetuo corteggiamento dell’Arabia Saudita – a cui Salah avrebbe già chiuso le porte -, Mohamed avrebbe intenzione di giocarsi le sue ultime cartucce in Europa, dove sono presenti diversi club pronti a garantirgli un posto da titolare (e ci mancherebbe) e uno stipendio adeguato alle sue prestazioni. Tra le tante società intrigate da tale possibilità, secondo quanto riportato da El Nacional, l’Inter di Beppe Marotta parrebbe una delle più papabili.

Salah rientrerebbe infatti in quel prezioso insieme di calciatori prelevabili a parametro zero – formula che tanto aggrada Marotta e colleghi – e fornirebbe a Simone Inzaghi un rinforzo di pregio per tornare a competere nelle fasi finali della Coppa dalle grandi orecchie. Salah tornerebbe dunque nella massima lega italiana forte di tutte le competenze acquisite nella seconda fase della sua carriera, dove ha sviluppato una tecnica più fine e un’intelligenza tattica degna di alcuni trequartisti di Serie A (tutte e due caratteristiche particolarmente care al tecnico piacentino).