Tracollo Juventus e Roma ‘avvisata’: hanno richiamato Allegri

Chiamata immediata ad Allegri dopo l’ennesimo tracollo di Thiago Motta con la Juventus: lo scacco con l’Empoli avvisa anche la Roma.

La fase di campionato e, più in generale, di una stagione non proprio felicissima in casa Roma è entrata nel vivo. A quattro mesi dal suo terzo arrivo nella Capitale, Ranieri può vantare sicuramente la capacità di aver saputo placare e compattare un ambiente reduce da un principio stagionale a dir poco complicato e inatteso.

Con la solita calma e capacità gestionale, il tecnico giallorosso ha cercato di intervenire con saggezza e pragmatismo, mettendo a disposizione di città e, soprattutto, dello spogliatoio le sue pluriennali conoscenze, che non poche volte in passato lo hanno visto risollevare squadre da situazioni anche più difficili da quelle ereditate lo scorso novembre.

A quattro mesi di distanza, il lavoro di Ranieri, dunque, può dirsi sicuramente funzionale, sebbene manchino ancora diversi step per poter comprendere quali risultati effettivi la sua ultima esperienza in panchina possa effettivamente garantire ad una Roma da lui amata quanto conosciuta.

Solo il tempo, dunque, riuscirà a dare indicazioni su tale fronte: la strada da fare è, insomma, ancora tanta, con la Roma che, più genericamente, deve contemporaneamente iniziare a considerare anche ipotesi e possibili soluzioni per le prossime stagioni, apparecchiando una serie di novità che, dal mese di giugno in poi, abbracceranno una pluralità di fattori, legati direttamente alla squadra e non solo.

Nuova figuraccia targata Thiago Motta, i tifosi della Juventus si dividono: spunta il ritorno di Allegri

Oltre al calciomercato e preventivabili modifiche tra le fila dirigenziali, dove è già da tempo assicurato un posto allo stesso Claudio Ranieri, un’altra importante decisione riguarderà l’individuazione del prossimo allenatore. I nomi fin qui circolati sono numerosi: nelle ultime ore e giorni, si insiste con quello di Giampiero Gasperini, annoverato in pole ad una lista che recita tanti altri nomi, da Montella a Conte, passando per un ormai quasi depennato Farioli e l’ormai solito Massimiliano Allegri.

Quella del mister toscano, così come per diverse realtà extraeuropee o di Premier League, è un’ipotesi mai tramontata del tutto, con la prossima estate che potrebbe davvero vedere l’ex Juventus tornare a mettersi in gioco dopo quest’anno sabatico. Intanto, in quel di Torino, a meno di una stagione di distanza dal suo addio, non mancano tifosi reclamanti un suo ritorno, nel pieno di una stagione contraddistinta da difficoltà inattese da parte di Thiago Motta che, dopo quella dalla Champions League, è adesso fresco anche di eliminazione dalla Coppa Italia, per mano dell’Empoli.

L’ambiente bianconero, ovviamente, non può che aver incassato con rammarico e rabbia questo ennesimo duro colpo, con una parte della piazza che, oltre a porsi ulteriori interrogativi su Thiago Motta, parrebbe iniziare ad anelare un ritorno di Massimiliano Allegri, come evidenziano anche alcuni hashtag su X come, ad esempio, l’#AllegriIN.

“Della serie, si stava meglio quando si stava peggio. Motta OUT e Allegri IN”. “C’è chi di Coppe Italia ne ha vinte 6. Motta esonerato, ALLEGRI IN”. “Bisogna correggere gli errori compiuti: richiamate Allegri”. “C’è chi le Coppa Italia le portava a casa. Riportate Allegri a Torino”. “Richiamate Allegri”. “Quello che ha fatto Allegri alla sua seconda esperienza con la Juventus è stato qualcosa di eroico. Richiamatelo”. “Basta Motta, richiamate Allegri“. “Sarei assolutamente d’accordo nel richiamare Allegri per salvare questi rimanenti sei mesi“. “Per ora siamo in una situazione disastrosa. Sarebbe molto meglio richiamare Allegri, piuttosto che continuare così. Siamo incredibilmente disordinati in mezzo al campo, per essere allenati da un tecnico con mentalità offensiva“.

Dipendesse dai tifosi, insomma, un ritorno di Allegri sarebbe tutt’altro che indigesto per una fetta della tifoseria bianconera. Sebbene quasi universalmente accomunata da uno scetticismo sempre più evidente su Thiago Motta, non si riscontra, ad ogni modo, una comunione di vedute sull’ipotetico ritorno di Allegri che, sempre su X, rappresenterebbe una soluzione non gradita alla rimanete fetta di tifoseria.