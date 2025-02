Voltafaccia Friedkin, niente rinnovo: la firma è saltata

Il gruppo Friedkin è nuovamente pronto a ribaltare le previsioni in merito ad un rinnovo che fino a poco fa appariva scontato

Sino ad oggi la figura del gruppo Friedkin all’interno del panorama calcistico europeo ha generato pareri contrastati nel popolo giallorosso, con cui i magnati statunitensi hanno indubbiamente attraversato momenti poco piacevoli nel recente passato.

Basti pensare a quanto avvenuto nel corso della stagione in corso, durante la quale, dopo una campagna acquisti in cui i Friedkin hanno dimostrato con i fatti di voler investire ingenti somme su progetto Roma, i tifosi capitolini hanno persino chiesto agli imprenditori d’oltreoceano di togliere il disturbo, a causa del brusco licenziamento di uno dei simboli più fulgidi e idolatrati della storia giallorossa.

La cacciata di Daniele De Rossi per far spazio a Ivan Juric – il quale risultava una scelta piuttosto controversa sia sul piano dei valori dimostrati sino ad allora, sia in relazione alla storia giallorossa – è stata senza dubbio alcuno il momento più basso della permanenza dei Friedkin ai vertici dell’AS Roma.

Con l’approdo di Ranieri, tuttavia, gli americani hanno tentato di recuperare in extremis affidandosi ad una bandiera e ad un porto sicuro della romanità, da sempre in grado di risollevare le sorti della Roma in momenti critici. Stessa operazione compiuta in terra britannica con David Moyes, il quale è subentrato a stagione in corso per salvare l’Everton dall’inquietante ombra della retrocessione. Di recente sono emerse novità sulle intenzioni dei Friedkin per il futuro prossimo della loro avventura calcistica in Europa.

I Friedkin pronti al cambio di CEO dell’Everton

A differenza di quanto compiuto a Roma – dove al momento del cambio di proprietà non si navigava in acque particolarmente piacevoli, ma neanche in torbide paludi -, i Friedkin con l’Everton sono subentrati in un periodo a dir poco delicato, in cui i debiti e le desolanti prestazioni in campo stavano condannando i Toffees ad un futuro a dir poco nefasto.

Ora, dopo aver richiamato David Moyes per evitare la retrocessione nel faticoso fango della Championship, gli americani hanno intenzione di proseguire il rinnovamento dell’assetto societario dei britannici.

Secondo quanto riportato da Graeme Bailey pare infatti che i Friedkin abbiano chiuso l’accordo per portare nel Merseyside Angus Kinnear, attuale amministratore delegato del Leeds United, che subentrerebbe al momento della scadenza dell’attuale CEO Kevin Thelwell, la cui avventura all’Everton avrà fine il prossimo giugno.