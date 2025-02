Allegri nuovo allenatore: la Roma ha chiuso il cerchio

Emergono novità in merito alla frenetica ricerca che Ranieri e Ghisolfi stanno compiendo per trovare il prossimo allenatore giallorosso

Se fino ad una manciata di giornate fa la sensazione era che il popolo giallorosso dovesse semplicemente attendere la fine della stagione coprendosi gli occhi e le orecchie nella speranza che Sir Claudio preparasse il terreno per un’estate pregna di cambiamenti, le ultime settimane non hanno semplicemente riaperto le speranze di un Europa League potenzialmente soddisfacente e di un campionato in cui la Roma potrebbe persino rientrare nelle prime sei (ricordiamo che all’arrivo di Ranieri anche la zona Conference League appariva come qualcosa di semplicemente inarrvabile), ma hanno anche mostrato le potenzialità di una rosa che fino a dicembre appariva gestita male e costruita peggio.

Se è vero che alcune lacune in termini di organico permangano e la gestione di queste da parte di Ghisolfi non sia stata delle migliori, vi è anche da considerare una serie di sorprese (per alcuni non lo sono affatto) concretizzatosi soprattutto grazie al lavoro di profonda metamorfosi compiuto da Ranieri.

In tal senso basti pensare al rendimento fuori dal comune di Alexis Saelemaekers – il quale ha messo in mostra tutta la sua versatilità, intelligenza e qualità -, alla riscoperta dell’importanza di Leandro Paredes per la manovra giallorossa, alla rivalutazione del ruolo di Hummels o alla consacrazione di Manu Koné. Il tecnico di Testaccio, anche per questioni anagrafiche, non potrà salvare la Roma per sempre dalla panchina e, a partire da giugno, la sua influenza sul futuro dei giallorossi passerà da dietro una scrivania.

Fino a quel momento a Ranieri è affidato il compito di valutare con cura il profilo migliore per succedergli, considerando le caratteristiche della rosa e le possibilità del prossimo mercato estivo. Nel corso delle ultime ore sono emerse delle novità piuttosto impattanti su quello che sino ad oggi appariva come il nome più quotato tra i vari candidati.

Righetti è certo: “Allegri alla Roma? La società…”

La stima di Claudio Ranieri nei confronti di Massimiliano Allegri è cosa nota, tuttavia, secondo quanto riportato da Ubaldo Righetti a Radio Romanista, la società capitolina non avrebbe intenzione di puntare sull’ex Juventus: “Eliminerei Massimiliano Allegri dalla lista dei possibili allenatori della Roma. È un profilo che non interessa alla società, credo che sia da escludere dai vari nomi seguiti per la panchina. Penso che non sarà lui l’allenatore della Roma”. Parole piuttosto perentorie, che non lasciano particolare spazio all’interpretazione.

Tuttavia, se dovessimo spingerci nel terreno della speculazione, potremmo ipotizzare che il profilo del tecnico toscano potrebbe non risultare il più adatto a guidare una formazione che, sino ad adesso, è formata più che altro da calciatori particolarmente tecnici e non particolarmente fisici (basti pensare ad Angelino, Saelemaekers, Dybala, Soulé, Baldanzi, El Shaarawy ecc…), il che, come noto, potrebbe apparire più compatibile con un sistema di gioco alla Maurizio Sarri (per dirne uno a caso), il cui approccio tecnico-tattico si basa sul fraseggio nello stretto e nella fine costruzione di trame all’interno delle quali i propri calciatori non possono risultare approssimativi nel toccare il pallone.