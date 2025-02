Calciomercato Roma, ritorno clamoroso per il bomber di scorta

Calciomercato Roma. La formazione giallorossa ha da tempo imboccato la strada giusta ma anche adesso il mercato fa sentire la sua voce.

La Roma di Claudio Ranieri fila come un treno, in Italia così come in Europa. Prossima stazione Stadio Olimpico, domenica ore 18.00. Ospite dei giallorossi il temibile Como di Cesc Fabregas, il classico avversario per il quale è d’obbligo la definizione: “da prendere con le molle”.

Il tecnico giallorosso lo sa bene e per questo sta preparando la sfida con la solita certosina attenzione. I pensieri, però, sono l’ultima cosa che mancano nella mente di Claudio Ranieri. Febbraio è terminato e si sta avvicinando la primavera. Si avvicina pertanto, a grandi passi, il momento della scelta del nuovo tecnico della Roma. L’attuale guida giallorossa è stato ben chiaro a tal proposito. Lui proporrà il nome del candidato ideale alla sua sostituzione ma l’ultima parola spetterà alla proprietà americana. Saranno i Friedkin a decidere.

Calciomercato Roma, Ante Budimir alla Roma

Allenatore, ma non soltanto. perché il mercato della Roma che verrà volge il suo sguardo anche altrove.

Se infatti la ricerca del nome giusto per la panchina giallorossa è ancora in alto mare, almeno apparentemente, per quanto riguarda il tassello ideale per completare la batteria degli attaccanti sembra già essere stato individuato. La conferma arriva dalla Spagna dove fichajes.net ci svela il piano giallorosso. E’ Ante Budimir, classe 1991, attaccante croato dell’Osasuna, con un passato italiano con la maglia del Crotone e della Sampdoria, l’assai probabile prospetto per il fronte offensivo della Roma. Il croato sta vivendo una grande stagione grazie alle 16 reti fin qui realizzate. Ante Budimir è pedina fondamentale per il club spagnolo per la sua non comune capacità realizzativa. Difficile, però, resistere alla tentazione della capitale. Se la Roma deciderà di affondare il colpo l’attaccante croato tornerà in Serie A.