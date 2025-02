Colpo da 45 milioni per il grande ex: il nuovo mister ribalta la Juve

La prossima sessione di mercato della Juventus di Thiago Motta e Cristiano Giuntoli è pronta a ribaltare nuovamente la Vecchia Signora

“Mi vergogno”… così Thiago Motta ha commentato la sconfitta della sua Juventus ai quarti di finale di Coppa Italia contro il roccioso Empoli di mister D’Aversa.

Ora più che mai tifosi e appassionati della penisola appaiono spaccati in due fazioni ben distinte: da una parte vi sono coloro i quali, supportati anche dalla matematica possibilità che in campionato la Juve conquisti il podio o persino qualcosa in più, continuano a credere nel progetto Motta, il quale, seppur a tratti, ha mostrato sprazzi di una Juventus brillante e solida allo stesso tempo.

Dall’altra ecco i detrattori più convinti (attualmente la maggioranza), a cui poco importa l’attesa e la speranza di una Vecchia Signora più concreta, ma i quali sono piuttosto fermi alla generosa forbice che intercorre tra i risultati del tecnico italo-brasiliano e gli ingenti investimenti compiuti.

Giuntoli e colleghi sembrerebbero tuttavia ancora decisi a proseguire il proprio percorso al fianco di Motta, tanto da prepararsi ad una sessione di mercato estiva potenzialmente ancor più impattante dell’ultima. Nelle scorse ore sono emerse novità in merito ad uno degli obiettivi più chiacchierati degli scorsi mesi in casa Juve.

Giuntoli ancora su Adeyemi, ma il Chelsea punta forte sul gioiello del Dortmund

Quello di Karim Adeyemi è un profilo oramai notoriamente desiderato da Cristiano Giuntoli, il quale lo desiderò fino all’ultimo quando alla fine si decise di virare su Francisco Conceicao.

Il figlio d’arte portoghese non ha affatto deluso le aspettative, manifestando una qualità e delle potenzialità rosee, tuttavia a Giuntoli sembrerebbe non essere andato giù il mancato approdo del gioiello del Borussia Dortmund, il quale, nel corso della stagione in corso (soprattutto in Champions League) ha continuato a confermare le proprie luccicanti qualità. Si tratta di un calciatore rapido nel breve, nell’allungo, tecnico e persino intelligente sul piano tattico… Insomma, un giovane 2002 dal futuro promettente, che, tuttavia, sarebbe entrato nel mirino di diverse big della Premier League.

Difatti, oltre al Liverpool, l’Arsenal e persino al Napoli di Conte, Adeyemi sembrerebbe in cima alle priorità di Enzo Maresca (ex Juve) – a cui i dirigenti dei Blues parrebbero fornire generosi dosi di fiducia -, il quale ha intenzione di circondare il geniale sinistro di Cole Palmer con altre pedine di pregio, così da far tornare i londinesi in cima alla classifica della lega più competitiva e ambita del mondo.

Secondo quanto riportato da CaughtOffSide, difatti, pare che il Chelsea sia intenzionato a pagare i 45 milioni di euro che il Dortmund potrebbe pretendere per privarsi del talento tedesco e, in questo momento, siano proprio i Blues a detenere la Pole Position.