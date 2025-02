Colpo di scena Juventus, svolta Osimhen: pagano subito la clausola

Il futuro di Victor Osimhen sembra aver assunto una direzione molto precisa: le ultime indiscrezioni dalla Nigeria

Tra i profili attorno ai quali ruoteranno le prossime mosse di mercato di tante big europee, impossibile non menzionare quello di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano – in prestito al Galatasaray – farà ritorno al Napoli, ,a solo per poco. Gli Azzurri, infatti, sono già all’opera con l’intento di cercare una squadra all’attaccante, forti di una clausola rescissoria dal valore di 75 milioni di euro, per chiudere definitivamente una telenovela che va avanti ormai da tanto tempo.

Le opzioni sul tavolo di sicuro non mancano. A cominciare dalle sirene della Premier League, ritornate a suonare con una certa insistenza nelle ultime settimane. In effetti non sono pochi i club inglesi che avrebbero messo Osimhen, se non in cima, almeno tra gli obiettivi prioritari delle rispettive campagne trasferimenti. Osserva con molta attenzione l’evolversi dello scenario anche la Juventus, benché da una posizione molto più defilata. A tal proposito, va ricordato un dettaglio tutt’altro che trascurabile: qualora decidesse di avallarne l’acquisto, Giuntoli dovrà trattare direttamente con il Napoli per provare a trovare l’accordo per l’acquisto di Osimhen, dal momento che la sua clausola non è valida in Italia. Si rammenti poi che gli eventuali contatti per l’attaccante nigeriano restano subordinati al raggiungimento del quarto posto utile alla ‘Vecchia Signora’ per strappare il pass per la prossima Champions League. Una serie di fattori, insomma, che proietta i club inglesi in una posizione di sicuro vantaggio.

Calciomercato Juventus, contatti Arsenal-Osimhen: londinesi disposti a pagare la clausola

A confermare questo status quo sono anche le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Nigeria. Secondo quanto riferito da Buchi Laba, giornalista da sempre molto vicino ad Osimhen, ha rivelato dettagli interessanti in merito alla situazione legata al bomber nigeriano.

Tra i club interessati all’attaccante di proprietà del Napoli, sarebbe l’Arsenal la compagine maggiormente interessata ad affondare il colpo. A tal proposito, stando alla fonte sopra citata, i Gunners avrebbero ufficialmente allacciato i primi contatti con l’entourage del calciatore nel corso della scorsa settimana, sondandone in maniera esplorativa la disponibilità. Desiderosi di rinforzare un reparto offensivo al quale manca un vero e proprio numero 9 in grado di far reparto da solo, i londinesi sarebbero pronti a mettere sul piatto i 75 milioni di euro chiesti dal Napoli per liberare Osimhen. Ecco perché l’Arsenal conta di muovere passi concreti con l’entourage del calciatore per anticipare la concorrenza e presentarsi dalle parti del Napoli nelle migliori condizioni per intavolare la trattativa. La concorrenza, Juventus inclusa, è avvisata: l’Arsenal fa sul serio per Osimhen.