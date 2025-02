Esonero Motta e addio Juve: va al Milan

Esonero Thiago Motta e addio Juventus, intreccio clamoroso con la panchina del Milan e Conceicao: firma subito coi rossoneri.

Con l’ingresso nella fase decisiva della stagione, diverse squadre di vertice si trovano di fronte a un calendario ricco di sfide potenzialmente decisive per il campionato e le coppe. Tra queste, il Milan e la Juventus, due club storici che vivono un momento complesso e che, oltre agli obiettivi sul campo, stanno valutando un possibile cambio di guida tecnica per il futuro.

Il Milan si trova in un momento di grande incertezza. L’obiettivo Coppa Italia è ancora in piedi, ma in campionato la situazione si è complicata: il distacco dalla zona Champions League mette i rossoneri nella necessità di una reazione immediata. Dopo un inizio di stagione altalenante e l’addio di Paulo Fonseca, l’arrivo di Sergio Conceicao non ha portato i risultati sperati.

La recente eliminazione dalla Champions League contro il Feyenoord ha alimentato ulteriormente il malcontento tra i tifosi e generato tensioni all’interno dello spogliatoio, con giocatori chiave come Rafael Leao e Theo Hernández poco convinti del progetto attuale.

Situazione non meno complicata in casa Juventus. Dopo un buon avvio di stagione, la squadra di Thiago Motta sta attraversando un periodo di crisi di risultati che ha visto la squadra scivolare fuori dalla lotta per lo scudetto. Le difficoltà offensive e la mancanza di un’identità di gioco chiara hanno messo in discussione la continuità del tecnico ex Bologna, già criticato dalla tifoseria e ora nell’occhio del ciclone per l’inattesa e grave eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli.

Addio a Thiago Motta e Conceicao: Xavi al centro della ‘contesa’ Milan-Juventus

Il futuro della panchina bianconera è incerto, con la società che valuta diverse opzioni. Le prossime partite saranno cruciali, insomma, per capire se il Milan e la Juventus riusciranno a invertire la rotta e consolidare almeno il quarto posto, con le rispettive dirigenze alle prese con valutazioni destinate a coinvolgere plurimi aspetti e cambiamenti per la prossima stagione. Tra i vari, anche quelli relativi ad un possibile e sempre più probabili cambio in panchina, con il nome di Xavi Hernandez a dir poco bollente.

L’ex tecnico del Barcellona è il profilo che, in questo momento, sembra mettere d’accordo sia il Milan che la Juventus. Dopo aver lasciato i blaugrana, Xavi non ha ancora trovato una nuova panchina e sta aspettando il progetto giusto per rilanciarsi. A San Siro il suo nome piace per la capacità di dare un’identità precisa alla squadra e valorizzare i giovani, mentre la Juventus potrebbe puntare su di lui per avviare un nuovo ciclo. Ad accostare lo storico centrocampista del Barcellona al Milan sono le penne de El Nacional, che riferiscono come lo stesso Xavi sia interessato a rilanciarsi in Serie A.

In ottica Juventus, invece, non vanno trascurati gli ultimi aggiornamenti di Calciomercato.it, con il giornalista Massimo Franchi che ha analizzato in diretta, durante la trasmissione YouTube Ti Amo Calciomercato, l’attuale momento dei bianconeri, con riferimenti anche allo stesso Xavi e agli errori compiuti nel recente passato dopo l’addio di Allegri.

“Motta ha mancato due obiettivi in una sola settimana, dopo aver già perso la Supercoppa un mese fa. Club come Juventus, Milan e Inter devono puntare su un allenatore di prestigio. Conte era disponibile, senza più l’ostacolo di Andrea Agnelli, e andava preso. Ora, chi è libero? Zidane, amatissimo dai tifosi, Xavi, e magari si potrebbe provare a convincere Klopp. Questi sono i profili adatti a squadre di questo livello“.