Firma subito con la Roma: 5 milioni e clausola aggirata

La Roma sembra ormai prossima alla firma dell’accordo, sulla base di 5 milioni di euro e con aggiramento della clausola che preoccupava e non poco

I giallorossi vogliono definire subito l’accordo per non avere sorprese e programmare nel migliore dei modi anche la prossima stagione. Si tratta di un’operazione su cui Ghisolfi e Ranieri stanno lavorando alacremente da tempo e ora siamo alla fumata bianca.

Se ne parla ormai da settimane e ora ci siamo davvero. Il rinnovo di Leandro Paredes con la Roma è praticamente cosa fatta, come riportato anche da Il Messaggero nell’edizione odierna. Il centrocampista argentino coltivava la speranza di poter tornare al Boca, anche per esigenze familiari, ma alla fine l’offerta dal suo club del cuore non è mai arrivata. Sia il cartellino che l’ingaggio erano troppo onerosi per gli Xenezies che dovranno disputare il primo Mondiale per Club senza il proprio beniamino.

Ranieri ha indicato in Paredes e Dybala due dei pilastri di questo spogliatoio e ha chiesto a Ghisolfi di intensificare i rapporti per arrivare alla fumata bianca. La missione sembra ora compiuta e anche con termini economici che non possono che far piacere ai Friedkin e alla casse della società giallorossa.

La Roma ha trovato l’accordo per il rinnovo di Paredes: resta altri due anni

Paredes attualmente percepisce un ingaggio di milioni all’anno e la Roma ha proposto una spalmatura da 2,5 per i prossimi due (un totale di 5 milioni netti per l’appunto). C’è anche una clausola nel contratto del centrocampista argentino che permette il rinnovo automatico di un solo anno in caso di un certo numero di presenze (già raggiunte) e la qualificazione in Europa League o Champions League.

Ad agevolare la Roma c’è anche il discorso legato al Decreto Crescita, visto che il bonus fiscale si può esercitare per tutti i contratti stipulati prima del dicembre 2023 e Paredes rientra in questa casistica. Il Boca, con il suo presidente Riquelme, non si è mai spinto oltre il milione di euro a stagione e nonostante la presenza di Gago, amico di Paredes, in panchina, le motivazioni economiche alla fine hanno fatto la differenza. In mediana anche l’anno prossimo il #16 sarà in cabina di regia.