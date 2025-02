Guardiola vede solo bianconero: 135 milioni e Juve ribaltata

Guardiola vede solo bianconero: doppio assalto da 135 milioni di euro e Juve ribaltata. Il tecnico dei Citizens non molla la presa. La situazione

C’è aria di rivoluzione in casa Juventus. Non solo Thiago Motta che ormai sembra appeso ad un filo e che potrebbe essere esonerato anche in caso di qualificazione alla prossima Champions, unico obiettivo rimasto dentro questa stagione, ma anche altri giocatori, diversi, potrebbero salutare.

Ci sono da sistemare i conti dopo un mercato veramente ricco che però non ha proprio portato i frutti sperati. E se ormai il valore di Vlahovic è scemato – anche se un inserimento arabo potrebbe almeno far guadagnare qualcosa in più – c’è il cartellino di un altro giocatore che una cinquantina di milioni di euro li potrebbe portare. Anche se i bianconeri ne vorrebbero 60. Ma diciamo che un compromesso si può trovare.

Calciomercato Juventus, Guardiola vuole Cambiaso

E il profilo che potrebbe regalare tutti questi soldi, lo sappiamo, è quello di Andrea Cambiaso. Accostato con molta insistenza al Manchester City nel corso del mese di gennaio, l’appuntamento – secondo le informazioni che sono state riportate da Team Talk – con l’assalto degli inglesi è solamente rinviato. Da quelle parti, Guardiola, metterà profondamente mano alla sua rosa e vuole l’esterno difensivo che così come abbiamo già visto con Motta riesce anche ad accentrarsi e andare a giocare come un centrocampista aggiunto. Una duttilità incredibile che Pep vuole alle sue dipendenze.

Il Manchester City ha ascoltato a gennaio la richiesta di 60milioni, come detto, ma non ha chiuso l’affare. Troppi soldi richiesti e vorrebbe portare a termine la trattativa, si legge sul sito citato prima, a 50 milioni di euro. Magari alla fine Giuntoli potrebbe cedere o magari si arriverà come spesso succede in questi casi ad un punto d’incontro nel mezzo tra la domanda e l’offerta. Ma così come con Vlahovic, pure Cambiaso ormai è destinato ad un addio certo. Le possibilità che possa rimanere sono ridotte al minimo e lo stesso calciatore non sembra essere contento del suo rapporto con Motta: sotto gli occhi di tutti c’è quel labiale pescato nella gara di ritorno contro il Psv in Champions nel quale il calciatore, nel momento del cambio, chiede “perché io”. Veniva da un infortunio e forse non la sentiva, ma l’allenatore lo ha lanciato lo stesso nella mischia. In ogni caso si arriva ai 135 milioni perché la rimanente parte è destinata a Guimaraes del Newcastle, un altro che veste gli stessi colori bianconeri.