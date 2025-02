Il prezzo di Vlahovic vola alle stelle: ribaltone Juventus

Calciomercato Juventus, si apre uno spiraglio clamoroso per i bianconeri attorno al futuro dell’attaccante serbo. Ribaltone servito

Chissà se giocherà ancora Vlahovic, da qui alla fine della stagione, con la regolarità degli ultimi mesi. Certo, non degli ultimi due, visto che dal momento in cui è atterrato Kolo Muani a Torino, le porte della titolarità per il serbo si sono chiuse.

E adesso, con un solo impegno alla settimana visto che la Juve è uscita da tutte le Coppe, il centravanti francese del Psg arrivato in prestito potrebbe giocare sempre 90 minuti. Vedremo. Quello che è certo, comunque, è che Dusan alla fine di questa stagione saluterà la Juventus. Il suo destino è segnato per via di un paio di fattori che fanno la differenza: il primo è che nel 2026 è in scadenza di contratto. Il secondo è che lo stesso non sembra proprio avere la minima intenzione di rinnovare a cifre diverse rispetto ai 12milioni di euro all’anno che al momento prende. Gli approcci che ci sono stati tra le parti sono falliti e una separazione ci appare proprio certa. E spunta pure un’ipotesi che fino al momento era stata praticamente scartata e che invece potrebbe tornare in auge per fare tutti felici.

Calciomercato Juventus, Vlahovic apre all’Arabia

Partiamo dalla notizia, riportata dal giornalista Mirko Nicolino sul proprio profilo X: “A giugno Dusan Vlahovic lascerà la Juventus: nonostante il cambio di allenatore avvenuto quest’anno, la sua avventura in bianconero è destinata a terminare. La pista araba, che il suo entourage valuta da tempo, è un’ipotesi considerata molto seriamente dal centravanti serbo”. Insomma, se lo staff di Vlahovic la considerava, c’è stato un momento in cui sembrava tutto apparecchiato per un suo passaggio in Premier League.

Questa cosa potrebbe anche cambiare e come anticipato prima potrebbe fare felici tutti. E come? Beh, se la Juventus in questo momento chiede 30-35milioni di euro per il cartellino del proprio attaccante, qualora arrivasse l’offerta araba potrebbe pure sparare un prezzo più alto. E dal proprio canto, Vlahovic, potrebbe strappare un contratto molto simile a quello attuale. Tutti felici e contenti.