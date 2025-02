Nuovo allenatore Roma, UFFICIALE: ha già risposto a Ranieri

Nuovo allenatore Roma, annuncio UFFICIALE prima della partita con il Como di domenica. La risposta a Ranieri è già arrivata.

La stagione della Roma ha subito nel corso delle ultime settimane una sterzata importante quanto necessaria, permettendo finalmente di vedere alcuni dei frutti assicurati dal concreto lavoro di Claudio Ranieri. Arrivato a novembre nel pieno di una stagione a dir poco tormentata e ricca di spiacevoli sorprese, il tecnico giallorosso ha subito messo a disposizione dell’ambiente e della squadra la saggezza e il pragmatismo assicuratigli dalla sua lunga carriera.

Fresco di premio come miglior allenatore del mese, grazie ad una serie di risultati che lo hanno visto imbattuto in Serie A per dieci partite di fila, Ranieri è altrettanto consapevole di dover dare ancora molto e chiedere altrettanto ai propri giocatori, per continuare a scalare una classifica che, pur vedendo i giallorossi ancora al nono posto, permette di sentire con molta più intensità l’odore delle posizioni europee.

In tale ottica, a meno di sette giorni di distanza dall’inizio della doppia sfida con l’Athletic Bilbao in Europa League, la partita di domenica contro il Como assume un valore tutt’altro che trascurabile. Fondamentale, infatti, il trovare continuità per proseguire degnamente la scalata avviata in questi mesi, attraverso una gestione di energie e una capacità gestionale dei singoli impegni che ha saputo fin qui dare i suoi frutti.

Fabregas risponde a Ranieri: l’annuncio UFFICIALE prima di Roma-Como

Roma-Como, che capiterà esattamente sette giorni dopo la bella imposizione degli uomini di Fabregas sul Napoli di Conte, è stata però in questa fase preceduta anche da voci relative ai possibili interessi giallorossi per il mister spagnolo. Il campionissimo ex Barcellona vanta tutti gli ingredienti per arrivare ad alti livelli, come aveva ammesso lo stesso Ranieri dopo la gara con il Monza, alimentando speculazioni e aspettative circa la possibilità di vedere lo spagnolo sulla panchina capitolina a partire dalla prossima stagione.

In una fase in cui è già da tempo partita la corsa ai toto-nomi, quello di Fabregas pareva poter essere difficile ma non utopisticamente spendibile, aggiungendosi ad una lista che continua a vedere altre nobilissime presenze come Conte o Gasperini. Per ora, però, l’unico aspetto concreto in tale scenario riguarda la risposta del diretto interessato che, nella conferenza stampa di oggi, oltre a fare un punto sulle assenze, ha anche commentato lo scenario relativo ad un possibile approdo sulla panchina della Roma.

“Ancora non sappiamo con certezza. Se verrà con noi, sarà per integrarsi nel gruppo e per vivere le emozioni di un grande stadio come l’Olimpico, non per giocare. Abbiamo disputato un’amichevole contro la Primavera e ha fatto bene. Le sensazioni sono positive, vedremo se portarlo con noi. Fortunatamente, gli indisponibili saranno pochi. Sergi Roberto e Azon hanno ripreso ad allenarsi e valuteremo la loro condizione per la trasferta di Milano, altrimenti torneranno dopo la sosta. Van der Brempt sarà disponibile per Milano, mentre Dossena potrebbe già rientrare contro il Venezia”.

“Non c’è alcun interesse da parte della Roma e, anche se ci fosse, non lo direi. Ho un contratto di quattro anni e la volontà di portare a termine questo progetto. Mister Ranieri è un esempio per tutti, lo ringrazio per le sue parole. È incredibile come riesca a lavorare sempre con entusiasmo e passione, anche alla sua età. Lo ammiro molto e sarebbe fantastico riuscire a ripercorrere la sua carriera”.