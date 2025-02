Roma-Como, nuovo allenatore e allarme Dovbyk: la conferenza di Ranieri LIVE

Ecco le parole di Claudio Ranieri in vista del match delicatissimo contro il Como di domenica pomeriggio, ore 18:00, allo Stadio Olimpico di Roma. I giallorossi cercano di allungare la propria striscia di imbattibilità, che guarda caso dura in campionato dalla sfida di andata contro i ragazzi di Fabregas (che sarà squalificato).

La Roma entra nel vivo del proprio campionato, con la possibilità di proseguire nella sua incredibile rimonta, che l’ha portata dall’essere ad un passo dalla zona retrocessione, ai -9 dalla zona Champions, con il quarto posto della Juventus. Ranieri ha saputo riorganizzare la squadra e darle anche un bel gioco e ora non si pone limiti, tra piazzamento europeo e sfida all’Athletic Bilbao. Giovedì prossimo ci sarà il big match dell’Europa League, ma prima c’è da battere il Como, una delle squadre più in forma della Serie A in questo momento.

Probabilmente non ci sarà un grandissimo turn over, anche perché l’ultima gara con il Monza si è disputata lunedì scorso e c’è stato tutto il tempo per recuperare. Ancora ai box Dvbyk, che prosegue nel suo percorso riabilitativo e potrebbe essere pronto proprio contro gli spagnoli. Da vedere se Hummels troverà ancora spazio o se gli verrà preferito nuovamente Celik. A centrocampo regna l’abbondanza, ma vista la squalifica di Paredes per l’impegno continentale, diventa quasi scontata la sua presenza dal 1′ domenica.

Le parole di Claudio Ranieri