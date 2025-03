Addio Roma: il Barcellona ha pagato la clausola

La Roma di Claudio Ranieri è pronta a subire l’ennesima metamorfosi nel corso della prossima sessione di calciomercato

Se dal mercato invernale qualcuno tra i vicoli della città eterna si sarebbe aspettato qualcosa di diverso, vi è comunque da evidenziare la capacità di Ranieri di valorizzare gli elementi già presenti in rosa e la bontà di questi, sino a poche settimane fa limitata da una gestione quantomeno rivedibile compiuta da Ivan Juric.

Ora tuttavia il popolo giallorosso si aspetta un calciomercato estivo all’altezza delle aspettative, che non si componga soltanto di colpi altisonanti che tentino di calmierare le lamentele della piazza romana – come avvenuto la scorsa estate – ma che si punti più banalmente a rinforzare quelle zone del campo in cui la Roma è più vulnerabile. In tal senso saranno preziosi e necessari i reportage di Claudio Ranieri, il quale ha sperimentato fino in fondo le qualità e le mancanze del materiale tecnico presente in rosa.

La Roma, nel corso degli ultimi mesi, ha dimostrato la bontà del proprio organico – basti pensare alla versatilità di Saelemaekers, al mancino fatato di Angelino, alla ritrovato creatività di Soulé, alla completezza di Manu Koné, alla scontata e sconfinata qualità di Paulo Dybala o all’imprevedibilità di Tommaso Baldanzi.

Insomma… la Roma non è una squadra da ristrutturare completamente, ma vi è anche considerare la possibile partenza di alcuni veterani che fino a qualche mese fa apparivano come inamovibili (basti pensare a Paredes, Pellegrini e Cristante). Nelle ultime ore sono emerse novità in merito ad un profilo particolarmente chiacchierato tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini.

Ratiu nel mirino di mezza Europa: il Barca in pole

Nonostante l’approdo di Rensch tra le fila giallorosse, la sensazione è che la Roma di Ghisolfi e Ranieri abbia intenzione di portare nella capitale altri rinforzi per la fascia destra e, in tal senso, continua a comparire nel taccuino del direttore tecnico francese il nome di Andrei Rațiu.

Attualmente in forze al Rayo Vallecano (il Villareal detiene una percentuale del 50% sulla rivendita) e blindato da una clausola di 25 milioni di euro, il terzino rumeno nel corso della stagione ha manifestato qualità importanti sia sul piano offensivo che su quello difensivo, attirando l’attenzione di diversi club in giro per il Vecchio Continente.

Una delle prestazioni che ha fatto più rumore è senza dubbio alcuno quella compiuta contro i Galacticos e più in particolare su Vinicius Jr, più volte disinnescato da Ratiu.

Ora, come riportato da Mundo Deportivo, i blaugrana del fenomeno Lamin Yamal avrebbero intenzione di prelevare il classe ’98 dal Vallecano, ma, sempre secondo il portale spagnolo, sul ventiseienne vi sarebbero anche club del calibro di Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Tottenham e la stessa Roma di Ranieri.