Ancelotti non si nasconde: annuncio UFFICIALE sul suo futuro

Ancelotti non si nasconde. Il tecnico del Real Madrid ha parlato del suo futuro. Inevitabile un riferimento anche alla ‘sua amata’ Roma.

L’argomento affascina come pochi. Il cambio di allenatore mette ciascun tifoso dinanzi alla domanda delle cento pistole: quale il miglior tecnico per la propria squadra del cuore?

I tifosi della Roma tale questione se la stanno ponendo ormai da mesi dal momento che fin dal suo arrivo nella capitale a Claudio Ranieri è stato affidato il delicato ruolo di “traghettatore” in attesa del nuovo tecnico per la stagione 2025-26. Ma l’estate si avvicina e si avvicina anche il momento in cui la società capitolina dovrà decidere a chi affidare il nuovo progetto tecnico. Diversi i nomi accostati alla Roma. Profili di tecnici di primo piano ma su tutti non può che svettare un nome che nella capitale, sponda giallorossa, nessuno ha mai dimenticato.

Ancelotti non si nasconde e la Roma lo aspetta

Un presente nel club più prestigioso del mondo. Il Real Madrid delle meraviglie è infatti ancora sotto la guida di Carlo Ancelotti. Ma per quanto tempo?

La risposta l’ha data direttamente il tecnico di Reggiolo durante la trasmissione televisiva Dribbling. E parlando dell’ipotesi Roma ha detto: “Ho ricordi bellissimi, quello che sarà il futuro non lo so. Per adesso sto bene qua, ho un contratto e non posso fare l’allenatore tutta la vita”. Il tecnico dei Bianchi di Spagna non lesina complimenti all’attuale tecnico della Roma, Claudio Ranieri: “Ranieri è una grande tecnico, uno stratega e legge bene l’ambiente“. Una maniera come un’altra per allontanare da sé le attenzioni della stampa della capitale. Claudio Ranieri è indubbiamente un grande tecnico che però a giugno saluterà la panchina della Roma per abbracciare la carriera dirigenziale.

E se fosse proprio Claudio Ranieri ad annunciare Carlo Ancelotti come nuovo tecnico della Roma?